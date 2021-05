Europameisterschaft: Zwischen Euphorie und Frust

In wenigen Tagen sitzen die Fußballbegeisterten vor den Bildschirmen und fiebern mit ihren Mannschaften dem Sieg entgegen, denn die Europameisterschaft 2020 findet mit einem Jahr „Verspätung“ in vielen, verschiedenen, europäischen Städten statt. Im Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 werden die Spiele unter anderem in München, Rom, London, Amsterdam uvm. ausgetragen.

Das Eröffnungsspiel wird im Olympiastadium in Rom zwischen den Ländern Italien und der Türkei ausgetragen. Das Finale der Europameisterschaft 2021 findet dann im Londoner Wembley Stadion statt.

Bei so viel Euphorie und Vorfreude unter den „Weltklasse- Spielern“ stellt sich die Frage, ob dies auch auf die Zuschauer überschwappen wird?

Die BAnane hat für euch bei einem Bergsträßer Verein nachgefragt, wie sie die Situation sehen, dass die örtlichen Vereine seit Monaten kein Training für Jugendliche anbieten dürfen, aber die Fußballer in ganz Europa hin- und herfliegen werden, um an den Spielen teilnehmen zu können.

Hans-Jürgen Lebert vom Tvgg Lorsch (Abteilung Fußball):

„Dass die Nationalmannschaften munter durch ganz Europa reisen, während vielerorts noch strenge Beschränkungen gelten, ist immer noch nur schwer vermittelbar. Allerdings genießt der Profifußball schon immer eine Sonderrolle und lässt sich nicht unbedingt mit dem Amateur-Fußball vergleichen. Das hat man schon bei den Champions-League- Achtelfinalspielen gesehen. Wegen verschärften Einreiseregeln flogen die Mannschaften damals schon quer durch Europa, um an einem neutralen Ort wie Budapest zu spielen. Das kann man dem Normalbürger nur schwer erklären.

Außer Frage steht jedoch, dass der Amateur-Fußball schwer unter der Corona-Krise gelitten hat. Die Austritte bei unserem Verein halten sich erfreulicherweise in Grenzen, allerdings konnten wir auch keine neuen Mitglieder gewinnen. Wir freuen uns, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen der Trainingsbetrieb bei den Jugendlichen und Erwachsenen so langsam wieder Betrieb aufnimmt. Wir hoffen, dass die Inzidenz weiter sinkt und in Kürze auch wieder ein reguläres Mannschaftstraining möglich ist. Wir hätten uns natürlich für unseren Trainingsbetrieb eine frühere Öffnung erhofft, zumal auch das Robert Koch Institut (RKI) vor kurzem bestätigt hat, dass drinnen der Ansteckungsfaktor für eine Infektion mindestens um das Zehnfache höher als im Freien ist.

Unsere anderen Abteilungen Handball, Judo und Turnen haben leider weiterhin das Nachsehen. Wir hoffen, dass auch hier bald die nächsten Öffnungsschritte folgen.“ Alexander Rhein

