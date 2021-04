Erst testen, dann ab zu den Prüfungen

Die schriftlichen Abi-Prüfungen stehen vor der Tür und den Schülern wird empfohlen, am Prüfungstag einen negativen Corona-Test vorzulegen, sodass sie während der Prüfung am Platz die Maske abnehmen können. Alternativ können sie sich auch in der Schule am Morgen vor der Prüfung selbst testen. Diese Tests stellt die Lehreinrichtung zur Verfügung. Dies alles ist allerdings nicht verpflichtend. Wie Schüler an der Bergstraße dies handhaben, hat die BAnane-Jugendredaktion erfragt. In der folgenden Umfrage könnt ihr die Antworten nachlesen. Marco Mautry

