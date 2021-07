Ende des Lockdowns und keine Zeit mehr fürs Tier

Während der Corona-Lockdowns haben sich viele Haushalte dazu entschieden, ein Tier aus dem Tierheim zu adoptieren. Dies ist an sich eine sehr schöne Idee, Tieren ein neues zu Hause zu schenken. Aufgrund des Zeitaspekts hat man sich ein Tier zugelegt. Menschen waren zu Hause und hatten somit die Zeit und Lust, sich um ein Tier zu kümmern. Sie konnten den Tieren die volle Aufmerksamkeit und Liebe schenken, die sie benötigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch nun ist der Lockdown herum und viele Menschen sind wieder dauerhaft berufstätig – und das nicht mehr nur im Homeoffice. Sie merken, dass sie die Zeit für die Pflege eines Haustieres nicht mehr aufbringen können, andere Dinge wie Urlaub werden wichtiger, so dass sie die Tiere wieder in einem Tierheim abgeben. Für die Tiere ist dies nicht schön. Für weitere Informationen hat die BAnane-Jugendredaktion das Tierheim in Heppenheim befragt.

Im Heppenheimer Tierheim kümmert man sich etwas um Hunde. © Thomas

Wie kann man verhindern, dass Tiere gekauft und nach einer bestimmten Zeit wieder abgegeben werden?

Lea Zimmermann: Man sollte sich die neuen Besitzer und die neuen Heime der Tiere ganz genau anschauen. Wir führen Vor- beziehungsweise Nachkontrollen durch, um möglichst das passende Tier für die passende Stelle zu finden. Natürlich kann man es nie ganz verhindern, es gibt immer wieder Krankheits- oder Todesfälle, die keiner vorhersieht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Klären Sie im Tierheim über Haltung, Verantwortung et cetera auf? Wenn ja, wie?

Zimmermann: Wenn uns Fragen zum Tierschutz erreichen, beantworten wir diese gerne und ausführlich. Interessenten zu bestimmten Tieren klären wir immer auf.

Hatten Sie schon Fälle, dass Tiere gekauft und bei Ihnen wieder abgegeben wurden?

Zimmermann: Ja, aber eher selten. Wenn das Zusammenleben mit dem neuen Tier irgendwann nicht mehr funktioniert. Manchmal kam es jedoch auch vor, dass Tiere aufgrund von Krankheits- und Todesfällen wieder abgegeben wurden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Merkt man als Verkäufer, ob die Käufer die richtigen Absichten haben? Wenn nicht, verkaufen Sie Ihre Tiere dennoch oder gehen Sie dagegen in irgendeiner Weise vor, wenn diese nicht vertrauenswürdig wirken?

Zimmermann: Wenn wir ein schlechtes Gefühl während einer Vermittlung haben, handeln wir im Sinne unserer Tiere und reden meist offen mit den Interessenten darüber. Svenja Thomas