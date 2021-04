Eisgekühlter Bananenshake

Zutaten:

2 Bananen

© Eck

400 ml Milch

2 EL Joghurt

2 TL Vanillezucker

2 EL Agavendicksaft/Honig

Zubereitung:

Zu Beginn werden die Bananen nach dem Schälen in grobe Stücke geschnitten. Anschließend kommen sie zusammen mit Joghurt, Milch, Vanillezucker und Honig in ein Gefäß und werden mit einem Mixer zu einer cremigen Flüssigkeit vermischt. Der verwendete Joghurt sollte keinen Eigengeschmack nach anderen Früchten haben. Daher eignet sich am besten ein Naturjoghurt. Anstelle von Kuhmilch kann natürlich auch Hafermilch oder andere Alternativen verwendet werden. Wenn der Shake schließlich fertig gemixt ist, wird er in ein Glas mit einigen Eiswürfeln oder Crushed Ice gegeben und mit einem Strohhalm serviert. Wer möchte, kann den Shake noch mit Bananenscheiben, Kokosflocken oder anderen Toppings verzieren. Mia Eck (Bild: Eck)