Eintracht startet in Dortmund - Erstes Heimspiel gegen Augsburg

Frankfurt. Für Eintracht Frankfurt beginnt die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem Kracher. Die Hessen müssen am 14./15. August bei Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund antreten. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag veröffentlichte.

Zum ersten Heimspiel empfängt das Team des neuen Trainers Oliver Glasner am zweiten Spieltag den FC Augsburg. Anfang Oktober reist die Eintracht zum deutschen Rekordmeister Bayern München, der Ende Februar in Frankfurt gastiert. Das Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 bildet jeweils den Schlusspunkt der Hin- und Rückrunde. Das Saisonfinale steigt am 14. Mai 2022.