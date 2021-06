Ein Kurztrip nach Köln lohnt sich auch in Corona-Zeiten

Köln ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Stadt ist meiner Meinung nach perfekt für junge Leute; es gibt viel zu sehen. Zwei Freundinnen und ich haben einen dreitägigen Ausflug dorthin gemacht und in einem Hotel am Dom übernachtet. Die Anfahrt mit Zug, Auto – wie man will – ist ebenso einfach und günstig. Trotz Corona konnten wir dort einiges erleben – unter Einhaltung der Regeln natürlich.

Am Tag der Anreise haben wir uns den Kölner Dom angeschaut. Von außen ist das Bauwerk aus der Zeit der Gotik sehr beeindruckend und schön anzusehen. Von innen ist er eher schlicht und einfach, die bunten Fenster erzählen jedoch viele Geschichten und sind sehr schön. Zudem sollte man die Hohenzollernbrücke besichtigen und überqueren. Sie bietet einen schönen Ausblick auf den Rhein, den Dom und die Kölner Innenstadt. An ihr hängen auch die vielen Schlösser. Sie ist sehr schön, und wenn man auf die andere Seite nach Köln-Deutz läuft, findet man dort am Rhein auch charmante Plätze, Restaurants oder Strandbars. Am zweiten Tag sind wir zuerst an den Rheinauhafen gelaufen, bei dem man die drei Kranhäuser anschauen kann. Dies war ebenso interessant, da man einen Spaziergang am Rhein macht und zeitgleich die Architektur ansehen kann.

Mittags haben wir das Ludwig Museum besucht, welches sehr empfehlenswert ist. Die Ausstellungen haben sehr viel zu bieten, von Picasso-Bildern bis hin zu Skulpturen, Gemälden, aber auch sehr ausgefallener und moderner Kunst wie Heuballen auf dem Boden.

Auch die Innen- und Altstadt sollten besucht werden, dort gibt es viele großartige Läden und Kneipen, in denen man etwas trinken und natürlich auch einkaufen kann. Das Hipster-Viertel „belgisches Viertel“ ist ebenso einen Besuch wert. Köln ist somit für einen Kurztrip auf jeden Fall empfehlenswert. Svenja Thomas

