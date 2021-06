Ein großer Schulwechsel steht an

Nach der Einschulung ist der wohl größte Moment für viele Kinder die Umschulung nach der vierten Klasse auf eine weiterführende Schule. In Bensheim und seiner Umgebung gibt es eine recht große Auswahl an weiterführenden Schulen. Darunter Gymnasien, aber auch Gesamtschulen. Wie sich die zukünftigen Gymnasiasten, Real- oder Hauptschüler entschieden haben, erklären sie selbst in einem Interview mit der BAnane. Sie alle werden ab kommenden Sommer eine weiterführende Schule in Bensheim oder Umgebung besuchen und erklären, worauf sie sich besonders freuen und was sie von ihrer neuen Schule erwarten. Marco Mautry

AdUnit urban-intext1