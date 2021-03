Für die Schülerinnen und Schüler der aktuellen Q4 stehen aktuell die letzten Unterrichtswochen ihrer Schullaufbahn an. In diesen geht es vor allem nochmals darum, den Unterrichtsstoff für die bevorstehenden Abiturprüfungen zu wiederholen, um bestmöglich auf diese vorbereitet zu sein. Durch das vergangene Pandemie-Jahr fehlen den Schülern jedoch sowohl Inhalte als auch Zeit, diese aufzuholen. Auch der kommende Abiturjahrgang wird davon vermutlich betroffen sein.

AdUnit urban-intext1

Aktuell ist die Lage in den Bensheimer Schulen so, dass die Klassen geteilt sind und die Lehrkraft meist von Raum zu Raum pendelt, also nur halb so effizient sein kann wie üblich. Wie diese Situation von Seiten der Schüler und Lehrkräfte bewertet wird, verraten Mika Fischer (Schüler) und Patrick Borchert (Lehrer) an der Geschwister Scholl Schule in Bensheim (GSS).

Mika Fischer: In den vergangenen Monaten war der Unterricht besser als in der Zeit zuvor. Von einem wirklich guten Zustand ist hier für mich aber nicht die Rede, da wir durch den Online-Unterricht zuvor sehr viel Stoff nur grob besprochen haben und diesen nun nicht gut genug aufarbeiten können. Gerade in den Leistungskursen, bei denen dann wöchentlich fünf Stunden entfallen, spürt man das. Auch die Notengebung im Distanzunterricht war anders. Für manche Schüler, die vor allem mündlich gut mitarbeiten, war es schwierig, auf ihre gewünschte Punktzahl zu kommen und Schülern, die bei Klausuren gut abschneiden, fehlen eben diese. Ich selbst weiß nicht, woran es liegt, dass man nicht digital verbunden mit dem anderen Raum sein kann. Das Equipment steht in einigen Räumen bereit, aber teils eben auch nicht. Teilweise wissen aber auch die Lehrkräfte nicht, wie sie damit umgehen sollen oder verweigern es.

Der Abiturjahrgang des nächsten Jahres wird dieselben Probleme haben, nur dass diese noch länger im Homeschooling waren, bei dem man eher geringes Feedback bekommt und somit vielleicht auch „falsch“ lernt, indem man sich auf die falschen Dinge fokussiert.

AdUnit urban-intext2

Patrick Borchert: Ich denke, dass jede Lehrkraft um die spezielle Situation weiß und mit Augenmaß in die Abiturprüfungen gehen wird. Dennoch bleiben die fachlichen Anforderungen grundsätzlich erhalten – insbesondere bei den schriftlichen Abiturprüfungen. Dieses Jahr kann aber jede Lehrkraft aus insgesamt vier Vorschlägen diejenigen drei Auswählen, die den Kursen am besten liegen. Dennoch wird es eine Art „Abi light“ nicht geben. Das Kultusministerium hat bereits einige Anpassungen vorgenommen und zum Beispiel Wahlpflichthemen gestrichen beziehungsweise gekürzt. Das halte ich für eine gute Entscheidung, da es sonst in den meisten Kursen zu zeitlichen Engpässen gekommen wäre. Generell ist eine Fokussierung auf die jeweils wichtigsten Aspekte erforderlich. Das ist in meinen Fächern Politik und Wirtschaft und Deutsch allerdings etwas schade, da man ansonsten im Unterricht öfters über den Tellerrand hinausschauen konnte.

Nachtrag des Redakteurs: Ich selbst bin Teil des diesjährigen Abiturjahrganges und muss sagen, dass sich die Schule und vor allem die Lehrkräfte weitestgehend bemühen. Sicherlich ist es ausbaufähig, wie die Technik in den Klassenräumen genutzt oder eben nicht genutzt wird, aber einige Lehrer fühlen sich damit überfordert.

AdUnit urban-intext3

Meiner Meinung nach wäre es allerdings sinnvoll gewesen, sich in den Winterferien und auch bereits in den Herbstferien besser auf die Wiedereröffnung der Schule vorzubereiten und den Hybridunterricht so zu führen, dass die Schüler wochenweise in die Schule kommen. So wird meiner Meinung einerseits vermieden, dass die Flure überfüllt sind und gleichzeitig sitzen die Schüler nicht ohne Lehrkraft in einem Raum und arbeiten womöglich nicht. Das, was sie vor Ort in der Schule tun, können sie auch von zu Hause aus erledigen und in der kommenden Woche mit dem Lehrer gemeinsam besprechen. Marco Mautry (Bilder: Mautry)