Auch die DLRG Heppenheim greift zurzeit auf die Online-Ausbildung zurück. Einmal pro Woche können sich die Helfenden dafür anmelden, teilt die DLRG mit Das Angebot wird im Schnitt von 30 bis 40 Helfenden besucht und findet überwiegend in einem Vortragsformat statt. Laut eigener Aussage glauben die Ausbildende, dass die Online-Ausbildung auch nach der Pandemie eine sinnvolle Ergänzung zu ihrer normalen Ausbildung sein kann, allerdings fehlt ihnen deutlich der persönliche Kontakt. Das Zusammensein macht normalerweise in ihrer Arbeit einen großen Anteil aus und trägt auch zur Freude an der Sache bei. Cara Metzner

