„Diese Bilder sind leider nicht neu“

Seit dem vergangenen Montag erreichen uns traurige Bilder voller Gewalt aus Israel und Gaza, auch in Deutschland mehren sich Übergriffe auf jüdische Einrichtungen. Die BAnane hat mit Fritz Kilthau, Vorsitzender der Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge, über einige Aspekte dieser Auseinandersetzungen gesprochen.

Fritz Kilthau ist Vorsitzender des Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge. © Neu

Herr Kilthau, Haben Sie Angst vor der Zunahme antijüdischer Gewalt in Deutschland im Zusammenhang mit der momentanen Situation im Nahen Osten?

Fritz Kilthau: Die Bilder und Nachrichten von antisemitischen Demonstrationen und Gewalt gegen jüdische Einrichtungen sind schon beunruhigend, aber leider nicht neu. Teilnehmer riefen menschenverachtende Schmähung wie „Scheißjuden“ und nennen das dann Meinungsfreiheit. Dies ist plumper Antisemitismus und hat nichts mit einer differenzierten Kritik an der israelischen Politik gegenüber Palästinensern zu tun. Jüdische Deutsche werden oftmals zu der Politik „ihrer Leute“ in Israel befragt, dabei tragen sie überhaupt keine Verantwortung für den Konflikt in Nahost. Bereits in der jüngsten Vergangenheit wurden in Deutschland einige Juden in der Öffentlichkeit tätlich angegriffen, weil sie sich durch das Tragen einer Kippa, der typischen jüdischen Kopfbedeckung, als Juden „geoutet“ haben. Das dürfen wir nicht dulden. Bei antisemitischer Gewalt muss unser Staat eingreifen und gegenüber den Aggressoren vorgehen – und bereits präventiv Menschen und Einrichtungen schützen.

Wie könnte sich die Lage jüdischer Menschen in Deutschland weiter entwickeln?

Kilthau: Ich hoffe, dass jüdische Menschen in Deutschland als Mitbürger begriffen werden, die sie sind, nämlich Deutsche mit einer jüdischen Religion, und dass sie ihre Religion wie alle anderen bei uns ohne Probleme leben können. Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang, dass wir antisemitischen Vorurteilen und Verschwörungstheorien entgegentreten. Egal ob im Bekanntenkreis oder bei der Arbeit, wir sollten antijüdische Äußerungen stets hinterfragen und diesen meist diffamierenden Statements Informationen und klare Positionen entgegensetzen, selbst auf die Gefahr hin, dass der Gegenüber weiter auf seiner Position beharrt. Und wenn wir uns in der konkreten Situation nicht in der Lage dazu fühlen, kann es auch sinnvoll sein, später noch mal darauf zurückzukommen - mit dem Hinweis „Ihre Anmerkungen zu Juden sind mir nicht aus dem Kopf gegangen, ich kann das so nicht hinnehmen und schweigen“. Sophia Rhein