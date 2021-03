Viele Menschen sehnen den Frühling herbei und haben dabei immer ein bestimmtes Datum – den 20. März – im Blick. Tatsächlich jedoch ist die Tag-Nachtgleiche nur eine Möglichkeit, den Beginn des Frühlings zu definieren. Der phänologische Frühling, der sich nach der Entwicklung der Natur richtet, hat dagegen längst begonnen. Doch diese Tatsache ist keinesfalls ein Grund zur Freude.

Winter werden kürzer

AdUnit urban-intext1

Innerhalb der vergangenen Jahrzehnte begannen die phänologischen Jahreszeiten mit Ausnahme des Winters immer früher. Während die anderen Jahreszeiten, vor allem der Sommer, stetig länger werden, wird der Winter in unseren Breiten immer kürzer. Was sich zunächst harmlos anzuhören scheint, kann jedoch zum Zusammenbruch ganzer Ökosysteme führen, denn die heimische Tierwelt hatte sich über unzählige Generationen an die phänologischen Jahreszeiten gewöhnt. Ein Beispiel hierfür ist die Ankunft der Zugvögel. Früher erreichten sie Deutschland genau rechtzeitig, damit ihre Küken zum Zeitpunkt der höchsten Insektendichte schlüpfen konnten. Aufgrund des Entwicklungsstandes der Pflanzen setzte die höchste Insektendichte in den vergangenen Jahrzehnten jedoch immer früher ein. Die Zugvögel dagegen beginnen ihren Rückflug meistens aufgrund einer veränderten Tageslänge und einsetzender Hormone. Dadurch verpassen sie die höchste Insektendichte, die Jungtiere können nicht mehr ausreichend ernährt werden.

Ebenfalls gravierend ist, dass viele Pflanzen nicht mehr bestäubt werden können, da ihre Entwicklung zum Zeitpunkt, an dem Hummeln und Bienen aus dem Winterschlaf erwachen, bereits zu weit fortgeschritten ist. Schätzung zur Folge werden hier in Deutschland fünf bis 30 Prozent der heimischen Arten aussterben, viele davon durch den frühen Frühlingsbeginn.

Frühlingsboten 26 Tage früher

Lange ging man davon aus, dass sich bis Ende des Jahrhunderts der phänologische Frühlingsbeginn um einen Monat nach vorne verschieben wird, was bereits mit unfassbaren Konsequenzen verbunden wäre. Doch in Hamburg hat innerhalb der vergangenen fünf Jahrzehnte die Forsythienblüte, die als typischer Frühlingsbote gilt, 26 Tage früher eingesetzt. Sophia Rhein