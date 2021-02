Die Corona-Pandemie mag aktuell die Medien dominieren, doch der Klimawandel existiert noch immer und ist ebenfalls eine Krise, die uns alle betrifft.

Impfchaos, Lockdown, Homeschooling. An Problemen mangelt es gerade nicht, doch eines scheinen wir komplett aus den Augen verloren zu haben – die Klimakrise. Das Eis im Norden schmilzt, das Wetter ist ständig im Wechsel, den Tieren geht es immer schlechter und die Menschheit ignoriert das Problem aufgrund der Corona-Pandemie. Vielen ist nicht bewusst, dass die Klimakrise immer schlimmer wird und ebenfalls eine Art Pandemie ist, die die gesamte Welt betrifft. Deshalb macht Fridays For Future (FFF) immer wieder darauf aufmerksam, dass das so nicht weitergehen darf und dass es auch bald wieder Demonstration geben muss, aber wie genau diese Corona-freundlich gestaltet werden können, wird noch überlegt.

Mittlerweile sind die Medien so voll von der Coronakrise, dass man beispielsweise gar nichts mehr von den Bränden im Amazonas hört. Oder darüber, wie die Lage am Nordpol ist und wie viele Tiere wegen des Klimawandels sterben. Eigentlich sind wir die Hauptverursacher der ganzen Klimaprobleme, denn wir produzieren und zerstören die Welt mit den ganzen Abfällen, den Abgasen und dem ganzen Konsum.

Klar hat sich durch die Corona-Pandemie die Umweltverschmutzung etwas verringert, doch das reicht nicht aus. Man sollte demnach mehr auf die Klimakrise und die Umweltverschmutzung aufmerksam machen, denn Plastik wird immer noch produziert und verwendet. Letztendlich landet es in den Meeren und der Ausstoß von CO2 ist immer noch viel zu hoch.

Trotzdem hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, weiterhin die emissionsreiche Kohlekraft zu fördern. Auch der Fleischkonsum hat sich zu wenig reduziert, obwohl er zu den größten CO2-Verursachern gehört.

FFF plant gerade Corona-konforme Alternativen für eine Demo am „Global Strike“ am 19. März (Freitag) und hoffen auf viele Teilnehmer, die etwas verändern wollen und trotz der Corona-Pandemie auf die Klimakrise aufmerksam machen möchten. Denn schließlich haben wir nur eine Erde, in der wir leben können und deshalb sollten wir die Erde im Guten aufbewahren und sauber halten. Mearic Araci