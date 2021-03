Schon immer begeistern sich Menschen für den Frühling, wenn die Natur plötzlich neu zum Leben erwacht. Bereits in der Antike galt der Frühling daher als ein wichtiges Motiv in den Dichtungen. In der Klassik und der Romantik verzauberte dann die Bergstraße als Frühlingsgarten viele bekannte Schriftsteller.

AdUnit urban-intext1

Der Frühling ist eine ganz besondere Jahreszeit, durch die höhere Lichtintensität steigen der Serotonin- und Dopaminspiegel, welche uns in Frühlingsgefühle versetzen und uns wacher machen. Es verwundert somit kaum, dass viele Menschen diese Jahreszeit besonders mögen, denn Glückshormone im Blut steigern unser Wohlbefinden und sorgen für eine psychische Erholung nach der dunklen und bei vielen unbeliebten Jahreszeit. Eine zusätzliche Portion Frühlingsgefühle entstehen bei Männern zudem durch einen steigendenden Testosteronpegel. Während bis heute viele Tiere im Frühjahr gebären, wurden bis in die 1970er-Jahre die meisten Kinder im Frühlingsmonat Mai gezeugt. Schon in der Antike galt der Frühling als eine Zeit der Liebe. In der griechischen Mythologie trafen sich Adonis und seine Geliebte Aphrodite jedes Jahr im Frühling.

Zeichen für Jugend und Fruchtbarkeit

In der Kunst steht der Frühling für Jugend und Fruchtbarkeit. Oftmals wird er als junge Frau mit einem Blütenkranz im Haar personifiziert. Hinsichtlich des Lebens bezeichnet der Frühling die Zeit des Lebensaufbaus und der Familiengründung.

Doch die erblühende Natur wird nicht nur mit Fruchtbarkeit, sondern auch mit Auferstehung in Verbindung gebracht. In den Mysterien von Eleusis brach der erste Winter ein, als sich Demeter in die Unterwelt begab, um ihre entführte Tochter Kore zu suchen. Nachdem beide aus der Unterwelt auferstehen konnten, begann der erste Frühling, die leblose Natur blühte erneut auf. Auch im Christentum sind Auferstehung und Frühling eng miteinander verflochten. So findet jedes Jahr das Osterfest nach dem ersten Frühlingsvollmond statt. Auch das Eierfärben stellt die Auferstehung der bunten Natur nach dem farblosen Winter dar.

AdUnit urban-intext2

Nicht überall ist der Frühling jedoch so faszinierend wie bei uns an der Bergstraße. Die Figur Ritter von Strahl aus Schriesheim schwärmt in den Dichtungen Heinrich von Kleists von einer Wanderung an der erblühenden Bergstraße. Johann Wolfgang von Goethe erwähnte in seinen Aufzeichnungen gar, dass die Bergstraße Italien in seiner Schönheit ausstechen wolle. Und auch die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer bezeichnete in ihren Werken den Frühling an der Bergstraße als ein reines Vergnügen. Die deutsch-russische Dichterin Elisabeth Kulmann war es dagegen aufgrund ihres kurzen Lebens verwehrt, jemals die Bergstraße zu besuchen. Jedoch beschrieb sie ihren Wunsch, den Frühlingsgarten zu besuchen, als das Gefühl ihren Fuß ins Paradies zu setzen, und setzte ihn einer Pilgerreise gleich. Der Darmstädter Lyriker Matthias Claudius schätzte an der Bergstraße vor allem die warme Abendstimmung, welche als Inspiration für sein Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ gilt. Dieses Gedicht gehört bis heute zu den berühmtesten Werken der deutschsprachigen Literaturgeschichte.

Welche bedeutende Rolle der Frühling in unserem Leben aber auch in der Kultur spielt, sollte Anlass dafür sein, den Spuren großer Autoren wie Goethe zu folgen, die Augen zu öffnen und eine Wanderung durch die langsam erblühende Bergstraße zu machen. Sophia Rhein