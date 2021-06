Der bunteste Monat ist angebrochen

Also diese Leute vom CSD, (…), die sind damals auf die Straße gegangen, weil sie für ihre Rechte gekämpft haben. Früher wurden Schwule diskriminiert, verfolgt und manchmal sogar auch getötet. Und heutzutage, da gibt es immer noch Länder, wo das der Fall ist. Diese Leute riskieren ihr Leben, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, sich zu verstecken. Das braucht Mut.“ Hans in der funk Serie DRUCK

Pride Month, der bunteste Monat des Jahres, ist angebrochen. Der Pride Month läutet symbolisch die Saison für alle Veranstaltungen der queeren Community und deren Allys ein.

Auch einige Christopher Street Days (CSD) sollen 2021 wieder stattfinden. Der CSD ist aber mehr als eine große bunte Party. Hier gehen queere Menschen auf die Straße, um gegen Diskriminierung und für Akzeptanz und Toleranz zu protestieren.

Beschimpft und benachteiligt

Denn auch heute noch werden queere Menschen öffentlich beschimpft, benachteiligt und verfolgt. In unserer Nähe soll zum Beispiel ein CSD am 21. August in Darmstadt stattfinden. Auch in Mannheim fand im vergangenen Jahr ein CSD als Fahrraddemo statt.

Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion haben junge Leute aus der Region gefragt, ob sie schon mal an einem CSD teilgenommen haben und welche queeren Angebote sie sich an der Bergstraße wünschen. Cara Metzner