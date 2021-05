Den Mamas und Papas danke sagen

Die Mamas und Papas dieses Landes feiern wir dieser Tage. Gestern mit dem Muttertag und am Donnerstag mit dem Vatertag. Denn seien wir ehrlich: Wer ist von Anbeginn für uns da? Wer kümmert sich um uns, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir krank sind, wenn wir Liebeskummer haben? Ein großes Dankeschön an alle Mütter und Väter, Stiefmütter und Stiefväter, Schwiegereltern, Tanten und Onkel, Paten, Omas und Opas und alle, die sich um uns Kinder kümmern. Ihr seid spitze und wir danken Euch für Eure lebenslange Unterstützung! Nicht alle Beziehungen sind gut Auch wenn in dieser Woche die Eltern gefeiert werden, heißt das nicht, dass alle Eltern-Kind-Beziehungen gut sind oder dass sich alle mit deren Lebenspartnern gut verstehen. In vielen Familien gibt es Probleme, die während der Pandemie vielleicht sogar verstärkt auftreten. Wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kindern nicht gut ist oder sich verschlechtert, könnt Ihr Kontakt zu Beratungsstellen aufnehmen und zum Beispiel die „Nummer gegen Kummer“ anrufen, die unter 116 111 eine Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern anbietet. Anrufe sind kostenfrei, die Nummer ist werktags von 14 bis 20 Uhr erreichbar. Wer Gewalt von seinen Eltern oder anderen Familienmitgliedern erfährt oder in Gefahr ist, wendet sich an die Polizei, den Weißen Ring (www.weisser-ring.de) oder an www.kein-kind-alleine-lassen.de – dort kann per Chat, Mail oder Anruf unter 0800/ 22 555 30 Hilfe bei Sorgen, Nöten und auch bei Missbrauch angefordert werden. Bis neulich, Eure BAte

