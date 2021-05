Den Geburtstag einfach verlängern

Der 18. Geburtstag ist für jeden jungen Menschen ein ganz besonderes Ereignis in seinem Leben, auf das man sich lange gefreut hat. Nun hat man die Volljährigkeit erreicht, und ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Freiheiten beginnt. Aber auch neue unbekannte Aufgaben warten darauf, auf dem Weg ins Erwachsensein gelöst zu werden.

AdUnit urban-intext1

Bei mir war es vorige Woche endlich soweit, ich wurde 18 Jahre alt. Wochenlang fieberte ich diesem Geburtstag entgegen, und dann ging es plötzlich ganz schnell und der Tag war gekommen. Schon einige Monate vorher nahm ich die Planungen für meinen Geburtstag in die Hand. Wegen der Corona-Pandemie und den ständig geänderten Richtlinien entschied ich mich vorab, meine größere Feier auf nächstes Jahr zu verschieben und in diesem Jahr nur im kleinsten Familien- und Freundeskreis zu feiern. Das war der sicherste Plan in diesen Zeiten.

Sich Zeit für jeden Gast nehmen

So entstand für jeden eine individuelle Einladung und die Besuche meiner Familie und Freunden teilte ich stundenweise auf mehrere Tage auf. Was nach anfänglicher Skepsis gar nicht so schlecht war, denn so hatte ich für jeden Gast eine gewisse Zeit, um mich mit ihm zu unterhalten, Kuchen zu essen und auf meinen Geburtstag anzustoßen.

Eine von vielen Überraschungen war auch, das mir alle Freunde und Familienmitglieder in einer persönlichen Videobotschaft zum Geburtstag gratulierten. Jeder auf seine Art, was das Video auch so besonders macht. Diese sehr schönen „Geburtstagstage“ werde ich immer in Erinnerung behalten. Anna-Lena Geiß

AdUnit urban-intext2