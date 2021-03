Belén Ferreiro arbeitet neben ihrem Studium der sozialen Arbeit in der Bensheimer Pflegeeinrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Im genannten Pflegeheim wurde die 26-Jährige mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus geimpft. Nun berichtet sie von ihrer Erfahrung, als einer der ersten jungen Menschen hier in der Region geimpft zu sein.

Hattest Du Nebenwirkungen?

Belén: Nach der ersten Impfung war ich etwas erschöpft, konnte am gleichen Tag aber trotzdem noch wandern gehen. Ich habe aber gemerkt, dass es mich etwas mehr angestrengt hat, als gewohnt. Durch Essen und Trinken wurde es dann schnell wieder besser. Nach der zweiten Impfung hatte ich stärkere Nebenwirkungen. Ich musste mich hinlegen, da ich ziemlich erschöpft war und leichte Kopfschmerzen hatte. Außerdem hatte ich Schüttelfrost und habe so gefroren, dass ich mir eine Wärmflasche gemacht habe. Am nächsten Morgen ging es mir aber wieder gut.

Was denkst du über Horrorgeschichten, dass der Impfstoff die DNA verändern würde?

Belén: So Horrorgeschichten entstehen aus Halbwissen und daraus resultierenden Gerüchten. Natürlich kann es sein, dass manche Nebenwirkungen noch nicht entdeckt wurden. Doch aufgrund der Forschung, die sich intensiv mit dem Coronavirus und vergleichbaren wie dem SARS-Virus auseinandergesetzt hat, und der Gelder, die in die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs investiert wurden, denke ich, dass gut-verträgliche Impfstoffe produziert wurden. Außerdem wurde weltweit bereits eine recht hohe Anzahl an Menschen geimpft, gleichzeitig hört man nichts von gravierenden Nebenwirkungen. Vor und während der Impfung war auch ein Arzt anwesend, der mir alle Fragen beantwortet hat und mir so mein mulmiges Gefühl genommen hat.

Fändest Du es fair, wenn Du jetzt mehr dürftest als Ungeimpfte?

Belén: Nein, es wäre unfair, wenn ich plötzlich mehr dürfte als jemand, der sich nicht impfen lässt. Schließlich besteht das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und jeder sollte ohne Auswirkungen darüber entscheiden, ob er mit einer Nadel gestochen werden möchte. Ich muss aber zugeben, dass die Impfung selbst keinerlei Schmerzen verursacht hat. Ich hoffe sehr, dass sich viele freiwillig impfen lassen, denn sonst wird es wahrscheinlich tatsächlich darauf hinauslaufen müssen, dass Belohnungen für die Impfungen geschaffen werden müssen.

Hat sich etwas im Patientenkontakt nach der Impfung geändert?

Belén: Trotz Impfung hat sich nichts geändert. Tatsächlich stand danach noch immer das Wohnheim aufgrund von Corona-Fällen unter Quarantäne, sodass die Bewohner nur Besuch erhalten durften, wenn der Todesfall zu erwarten war. Diese Besucher mussten dann eine Vollmontur mit Schutzanzug und Brille anziehen. Grundsätzlich herrscht beim Personal, sobald man in Kontakt mit einer anderen Person kommt, weiterhin die Maskenpflicht. Die Bewohner sind davon ausgeschlossen, da es für einen dementen Menschen nur schwer zu verstehen ist, weshalb er einen Mundschutz tragen soll.

Fühlst Du Dich jetzt sicherer, weil Du geimpft bist?

Belén: Ja, ich fühle mich sicherer als vor der Impfung. Aber dennoch sind da noch immer viele Fragezeichen. Bin ich jetzt wirklich immun oder erkranke ich nur nicht schwerwiegend? Wirkt der Schutz langfristig oder muss die Impfung aufgefrischt werden? Ich habe vor Kurzem von einer israelischen Studie gehört, demnach kann man andere wohl nicht mehr anstecken. Das ist wirklich ein cooles Gefühl.

Würdest Du jedem raten, sich impfen zu lassen?

Belén: Auf jeden Fall! Sophia Rhein (Bild: Rhein)