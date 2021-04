Cremiges Bananeneis

Zutaten für vier Eisportionen: 3 reife Bananen

200 ml Schlagsahne

1 Päckchen Vanillearoma

200 ml Vollmilch

75 g Zucker

Zubereitung:

Diese leckere Erfrischung mit Bananen wird sicher dem ein oder anderen gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird, viel Freude bereiten. Und dazu geht es auch noch sehr schnell. Einfach die Bananen schälen und mit den anderen Zutaten gemeinsam in eine Schüssel geben und mit dem Mixer zerkleinern. Danach alles zu einer homogenen Masse zusammenrühren und die Schüssel anschließend in das Gefrierfach stellen. Dann hat man erst mal 15 Minuten Pause, bis man die Schüssel wieder herausnimmt und per Handrührer oder mit einer Eismaschine die Mischung umrührt, bis sie fest wird. Das Ergebnis dieser kurzen Prozedur schmeckt nicht nur gut, sondern löst auch das Problem von übrig gebliebenen Bananen in der Obstschale zu Hause. Marco Mautry (Bild: Mauty)

