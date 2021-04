Corona-Style

Es steht fest: Während der Corona-Zeit lassen wir uns gehen. Kein Wunder eigentlich bei nicht stattfindenden Events, geschlossenen Sporthallen, kompliziertem Zugang zu kosmetischen Dienstleistungen und wenigen Sozialkontakten. Wenn man(n) – und insbesondere Frau – dann aber doch einmal aus einem der wenigen Gründe, die es ermöglichen, aus dem Haus geht, möchte sie auch gut aussehen. Das Make-up hat sich durch die Corona-Beschränkungen stark verändert: Die Augen stehen im wahrsten Sinne des Wortes im Fokus der zwischenmenschlichen Begegnung. Wir brauchen mehr Wimperntusche, größere Lidstriche und eine Extraportion Lidschatten. Wir brauchen etwas weniger Make-up als sonst, aber in Theaterpausen wird sich, sobald die Häuser wieder öffnen, der Satz etablieren: „Ich gehe mir nur schnell sie Stirn pudern.“ Nase pudern ist in Zeiten der Maskenpflicht nicht, denn der entsprechende Teil des Gesichts wird durch das gewisse Etwas an zusätzlichem Stoff verdeckt. Die sogenannten Community-Masken können wir uns im Stöffchen unserer Wahl anfertigen (lassen), aber das Design der medizinischen Masken lässt noch zu wünschen übrig. Immerhin werden die Einmal-Masken inzwischen in verschiedenen Farben ausgegeben, die sich besser zu Outfits kombinieren lassen. Jetzt mag mancher denken, ich würde die Pandemie nicht ernst nehmen. Weit gefehlt. Doch nach einem Jahr der Entbehrungen und Beschränkungen sehne ich mich nach etwas Normalität – und wenn es nur ist, mit Freundinnen neuen Lipgloss auszuprobieren. Bis neulich, Eure BAte

