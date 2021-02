Clubhouse heißt die App, die aktuell auf Social Media gehyped wird, wie keine andere. Trotz der großen Aufregung wissen viele noch gar nicht, um was für eine App es sich hierbei handelt und auch die Benutzung wirft noch viele Fragen auf.

So sieht das Icon der Clubhouse-App aus. © Eck

Hinter der neuen App steckt ein ziemlich simples, aber offensichtlich erfolgreiches Konzept. Nutzer können sich auf Clubhouse in beliebigen Räumen treffen und sich miteinander über die verschiedensten Themen unterhalten. Diesen Unterhaltungen kann jeder weitere Nutzer beitreten, ihnen entweder nur zuhören oder sich sogar melden und an Diskussionen selbst teilnehmen – quasi wie ein interaktiver live Podcast.

Vor allem in Zeiten einer weltweiten Pandemie mit Kontaktbeschränkungen stellt Clubhouse eine neue Möglichkeit dar, sich mit anderen auch unbekannten Menschen virtuell auszutauschen. Des Weiteren handelt es sich hierbei um eine Audio-only-App. Das heißt keine eingeschaltete Kamera, keine Kommentar- oder Like-Funktion.

Mitmachen geht nur mit Einladung

Mitmachen darf allerdings aktuell nur ein ausgewählter Kreis. Auf Clubhouse anmelden kann man sich nämlich nur mit einer Einladung. Bisher sind die ersten Nutzer in Deutschland daher besonders Influencer mit einer großen Reichweite an Follower und andere prominente Personen. Wer eine der begehrten Einladungen erhalten hat, hat anschließend die Möglichkeit, ebenfalls zwei weitere Einladungen zu versenden. Neben dieser Einschränkung gibt es die App aktuell auch nur für Apple-User im Apple-App-Store. Android-User können sich also selbst mit einer Einladung nicht anmelden, dies soll sich aber in den kommenden Wochen und Monaten ändern.

Clubhouse ist somit besonders in Zeiten von Corona ein gutes Beispiel für virtuelle Interaktionen, die auch während der Kontaktbeschränkungen im realen Leben möglich sind. Von dieser App werden wir in Zukunft mit Sicherheit noch viel mehr hören und wer weiß – vielleicht erhalten auch wir nicht-prominente Menschen in einiger Zeit eine Einladung und können auch selbst einen Blick hinter die Kulissen des neuen Shootingstars der Social-Media-Welt werfen. Mia Eck