Gerade in den letzten Monaten wurde viel über die Neuverschuldung in den Medien berichtet. Noch ist unklar, wie der Staat die erhöhte Verschuldung finanzieren möchte. Vielleicht hilft hierbei die Erhebung skurriler Steuern. Doch wie sind Steuern definiert und was sollen jetzt auch noch skurrile Streuern sein?

AdUnit urban-intext1

Mit Steuern sind Geldabgaben gemeint, die steuerpflichtige Personen an das Finanzamt abführen. Der Staat finanziert damit unter anderem die Ausgaben der Städte und Länder. Die Gebühren sind vom Staat festgesetzt und werden im Grunde ohne eine Gegenleistung erhoben.

Zuckerhaltige Getränke im Visier

Neben den uns bekannten Mehrwert-, Grund- und Kraftfahrzeugsteuer, wäre es aber auch möglich, weitere Steuern einzuführen, wie die Cola-, Nutella-, Chips- oder Katzensteuer, um die Steuerschulden zu drücken.

Bei unseren europäischen Nachbarn ist 2014 die Cola-Steuer eingeführt worden. Darunter fallen alle Getränke, die mit Zucker oder Süßstoff angereichert sind. Da beispielsweise die Franzosen immer dicker würden, werden diese Getränke höher besteuert, um den Verzehr unattraktiver zu machen.

AdUnit urban-intext2

Auch die geliebte Nuss-Nugat-Creme fällt unter die erhöhte Besteuerung. Diese wird bei den Franzosen die Nutellasteuer genannt. Alle Produkte, die mit Palmöl oder pflanzlichen Ölen hergestellt werden, unterliegen somit der erhöhten Besteuerung.

In Ungarn wurde bereits 2011 die Chips-Steuer eingeführt. Darunter fallen alle ungesunden Snacks, fettige ungarische Wurstsorten jedoch werden nicht höher besteuert.

AdUnit urban-intext3

Im Schnitt 100 Euro müssen Hundebesitzer jährlich für ihren Vierbeiner an Steuern zahlen. Die Besitzer von Katzen hingegen sind von der Steuerlast befreit. Auch wenn es Hundebesitzer ein Dorn im Auge ist, über eine Katzensteuer wurde in der Tat bereits nachgedacht, aber die Kontrolle und Erhebung der Steuer wäre immens und die Mehreinnahmen des Staates seien hierbei überschaubar. Demnach können Katzenhalter ganz entspannt weiterkuscheln. Alexander Rhein