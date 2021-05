Bluthochdruck mit Bewegung zuvorkommen

Am 17. Mai (Montag) ist der Welt Hypertonie Tag. Aus diesem Grund wirft die BAnane-Jugendredaktion einen genaueren Blick auf die Krankheit und wie sie vermieden werden kann. Im Allgemeinen wird zwischen der arteriellen Hypertonie, der pulmonalen Hypertonie und der portalen Hypertension unterschieden.

Rund 30 Prozent der Bevölkerung betroffen

Die arterielle Hypertonie ist im allgemeinen Sprachgebrauch eher als Bluthochdruck bekannt, und Betroffene werden auch als Hypertoniker bezeichnet. Etwa 30 Prozent der deutschen Bevölkerung leidet an der Krankheit, die eine der häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wird von einer arteriellen Hypertonie gesprochen, wenn dauerhaft und situationsunabhängig ein systolischer Blutdruck höher als 140 mmHg (mmHg ist die Druckeinheit für Blutdruckangaben) oder ein diastolischer Blutdruck größer als 90 mmHg vorliegt. Grundsätzlich steigt das Risiko, unter Bluthochdruck zu leiden, mit jedem Lebensjahr an und somit steigt die Anzahl der Betroffenen mit dem Alter.

Die häufigsten Ursachen sind eine ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Zu den Risikofaktoren, die die Gefahr zu erkranken erhöhen, zählen beispielsweise genetische Faktoren, ein hohes Alter, Rauchen, ein hoher Alkoholkonsum, Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress und hoher Kochsalzkonsum. Wenn diese Faktoren vermieden werden, sinkt das Risiko, an einer Hypertonie zu erkranken. Diese Risikofaktoren können auch für viele weitere Krankheiten ein Auslöser sein oder diese verschlimmern.

Erkrankung wird oft lange nicht erkannt

Eine Hypertonie bleibt oftmals viele Jahre lang unentdeckt, da über längere Zeit keine Symptome auftreten. Der Stiftung Gesundheitswissen zufolge kann die Krankheit dennoch die kleinen und großen Blutgefäße auf Dauer schädigen. Mögliche Symptome und damit Anzeichen für die Erkrankung sind Schlaflosigkeit, Luftnot, Schwindel, Ohrensausen, ein Klopfen an den Schläfen und ein gerötetes Gesicht. Nach der Diagnose kann die Krankheit durch eine Medikamentenvergabe behandelt werden. Bei der Behandlung muss jedoch oftmals der Lebensstil der betroffenen Person verändert werden, da dieser oftmals die Ursache für den Bluthochdruck darstellt. Dabei müssen die Risikofaktoren reduziert werden. Eine gesunde Ernährung und viel Bewegung sollten folglich in den Alltag integriert werden. Vorbeugen kann man eine Hypertonie, indem diese Lebensumstellung schon vor dem tatsächlichen Eintreten der Krankheit vorgenommen wird.

Die Folgeschäden einer Hypertonie beziehen sich vor allem auf Organschädigungen von Gefäßen, Augen, Nieren und dem Herzen. Auch Krankheiten wie die Arteriosklerose – die krankhafte Einlagerung von Cholesterinestern und anderen Fetten in den arteriellen Blutgefäßen – können ein bleibender Schaden sein.

Immer mehr Jugendliche betroffen

Laut der Österreichischen Ärztezeitung leiden ein bis drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen an Bluthochdruck. Diese Hypertonie kann bereits bei ihnen bleibende Schäden hinterlassen. Untersuchungen zufolge weisen Kinder und Jugendliche die gleichen Folgeschäden wie Erwachsene auf. Wenn eine Hypertonie im Jugendalter unbehandelt bleibt, können Betroffene beispielsweise wesentlich früher einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden.

Aufgrund der steigenden Zahlen von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen wird davon ausgegangen, dass bei diesen Altersgruppen eine Hypertonie in Zukunft weiter verbreitet sein wird. Vor allem das Körperfett am Bauch begünstigt die Entstehung der Krankheit. Besonders wichtig für die Vorbeugung und Behandlung der Hypertonie bei Kindern und Jugendlichen ist die Vorbildfunktion der Eltern. Außerdem sollte Kindern schon früh die Freude an gesunder Ernährung und Bewegung vermittelt werden. Lena Holtmann

