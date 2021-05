Bewegung tut jedem gut

Der wohl wichtigste Grund Rad zu fahren, ist, dass man seinem Körper damit etwas Gutes tut. Denn Radfahren erzeugt durch die Anstrengung, welche doch recht gering ist, viele positive Effekte für den gesamten Körper. Laut Studien fördert Radfahren nämlich die Durchblutung des ganzen Körpers und auch des Gehirns. Dies ist einerseits gut, weil der Körper so in Form bleibt und beispielsweise die Langzeitausdauer indirekt trainiert wird und andererseits der Körper durch den Sauerstoff, welcher in ihn gelangt, mehr Proteine produziert. Diese bilden letztendlich neue Gehirnzellen. Ein positiver Nebenaspekt ist hierbei auch, dass man beim Radfahren einige Kalorien verbrennt. So verbrennt man bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 15 km/h, was ein normales Tempo ist, rund 280 Kalorien in der Stunde.

Generell wird die Bevölkerung in Deutschland, so scheint es mir, immer fauler und träger. Es schadet also meiner Meinung nach keinem Menschen, der nicht gerade in den tiefsten Odenwald fahren muss, zum normalen Fahrrad ohne Elektromotor zu greifen.

Auch sorgt es gerade bei Fahrradtouren in der Gruppe bei manchen Mitgliedern für Frust, wenn diese kein E-Bike besitzen. So bleibt ihnen nichts anderes, als weit hinter den anderen zurückzubleiben oder sich abzurackern, um bei dem Tempo von meist über 20 km/h mithalten zu können. Gerade an heißen Sommertagen kann dies recht schnell unangenehm werden. Marco Mautry