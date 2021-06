Bergsträßer kaufen Fleisch gerne regional

Der globale Fleischkonsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die Bevölkerung ist gewachsen, die Einkommen sind gestiegen – beides Faktoren, die für die Zunahme verantwortlich sind, wie aus dem Fleischatlas 2021 der Heinrich-Böll-Stiftung hervorgeht. Auch in Deutschland ist die Lust nach Schnitzel und Co. ungebrochen hoch – rund 57 Kilogramm Fleisch konsumiert jeder Bürger pro Jahr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300 bis 600 Gramm pro Woche – das entspricht rund 15 bis 30 Kilogramm Fleisch und Wurst im Jahr. Das Bekanntwerden von mangelnden Hygienezuständen lassen die Rufe nach höheren Preisen lauter werden. Neben dem gesundheitlichen Aspekt sprechen auch ethische und ökologische Gründe für einen bewussteren Fleischkonsum.

Konsumsteuer nur die zweite Wahl

Doch trotz zunehmender vegetarischer und veganer Alternativen ist Fleisch häufig noch die billigere Wahl. Wer den Gang in den Supermarkt wagt, findet dort Frikadellen für 1,39 Euro pro 100 Gramm – die vegetarische Alternative kostet rund 40 Cent mehr. Dass Fleisch teurer werden muss, ist schon lange eine Binsenweisheit. Getan hat sich unter dem CDU-geführten Landwirtschaftsministerium bislang wenig. „Für eine effiziente Lenkung sollten diejenigen Aspekte der Fleischproduktion besteuert werden, die nicht nachhaltig sind“, findet Umweltökonom Ulrich Wagner von der Universität Mannheim. „Zum Beispiel belastet die Gülle aus der Massentierhaltung das Grundwasser, doch werden die daraus entstehenden volkswirtschaftlichen Kosten von der Allgemeinheit getragen. Hier können gezielte Steuern den Landwirten Anreize zur Schadensvermeidung geben und für eine faire Lastenverteilung sorgen, da die Vermeidungskosten auf den Fleischpreis und nicht auf die Allgemeinheit umgelegt würden. Im Vergleich dazu wäre eine Konsumsteuer die zweite Wahl, denn sie unterscheidet nicht zwischen umweltverträglichen und -schädlichen Produktionsweisen“, fügt er hinzu. „Sie sollte daher nur dann zum Einsatz kommen, wenn direkte Umweltsteuern nicht praktikabel sind oder wenn der Konsum an sich gesundheitsschädlich ist“, wobei Letzteres bei Fleisch im Gegensatz zu Alkohol oder Tabak nicht klar erwiesen sei. Auch für den Aspekt des Tierwohls seien gezielte Steuern auf bestimmte Produktionsweisen besser als eine pauschale Konsumsteuer.

„Corona-Boom“ bei Landwirten in der Region

Schon jetzt zeichnet sich in der Bevölkerung ein Trend zu mehr Regionalität und Nachhaltigkeit ab. „Das Bewusstsein für regionale Produkte, so wie wir sie anbieten, ist seit Beginn der Pandemie deutlich gestiegen“, sagt der Schwanheimer Landwirt Jörg Schweickert gegenüber der BAnane. „Einen starken Anstieg hat man nach den Skandalen in der Fleischindustrie wahrgenommen. Die Kunden schätzen es wert zu sehen, woher die Tiere kommen.“ Das bestätigt auch der Fürther Bio-Landwirt Karl Bauer. „Sicherlich hatten wir einen kleinen Corona-Boom“, antwortet er auf die Frage, ob im Zuge der Pandemie mehr Leute regional und nachhaltig eingekauft hätten. Aber ob das nur aufgrund geschlossener Restaurants gewesen sei – sozusagen notgedrungen – oder weil sich die Menschen bewusst nachhaltiger ernähren wollten, könne er nicht sagen.

Auch dass die jüngere Generation im Zuge der Pandemie mehr regionale Produkte nachgefragt hat, kann Bauer nicht bestätigen. Allerdings sei seine Kundschaft grundsätzlich älter. Dabei liegt bewusster Fleischkonsum gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Trend. Der Anteil der Flexitarier beträgt bei dieser Gruppe rund 25 Prozent, wie aus einer Online-Umfrage der Heinrich-Böll-Stiftung hervorgeht. Sie essen nur manchmal Fleisch, vor allem in Gemeinschaft, und dann solches, von dem sie wissen, wo es herkommt. Dass die Bereitschaft für nachhaltigen Fleischkonsum da ist, bestätigt auch Schweickert: „Da wir im Frühjahr 2020 damit begonnen haben, soziale Medien wie Facebook und Instagram zu nutzen, sind viele junge Leute auf uns aufmerksam geworden. Diese Werbung hat sich am Kundenstamm positiv bemerkbar gemacht.“ Marvin Zubrod

