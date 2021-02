Zu Beginn des Januars hat die Unwort-Jury diesmal sogar ein Unwort-Paar 2020 bekannt gegeben. Das hat sich die BAnane-Redaktion zum Anlass genommen, um selbst Jugendliche zu befragen und aus den Aussagen das Unwort des Jahres 2020 der Bergsträßer Jugend zu ermitteln. Entgegen der offiziellen Definition des Unwortes des Jahres, handelt es sich bei der BAnane-Definition um ein Wort, welches im besagten Jahr eine große Rolle gespielt hat und in den Köpfen der Menschen negativ verankert ist.

28 Prozent der Stimmen für den Sieger

Beim Betrachten des Umfrageergebnisses kristallisierte sich recht deutlich – mit 28 Prozent – das Wort „Corona“ heraus.

Dass die meisten Jugendlichen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, sich gerade für dieses Wort entscheiden, war fast zu erwarten, da diese, wie so viele Menschen, auch enorm unter der Corona-Pandemie leiden.

Für viele ihrer Altersklasse gehört es zum Alltag, sich mit mehreren Freunden in einer Gruppe zu treffen oder Cafés, Bars und Kneipen zu besuchen. Dies alles war aufgrund der Abstandsverordnung und der Kontaktverbote nicht mehr möglich. Beinahe das ganze vergangene Jahr, ausgenommen höchstens des ersten Quartals, wurde so stark von Corona geprägt, dass es den meisten wohl ein Leben lang negativ im Kopf bleiben wird. Es ist somit vermutlich auch zurecht das Unwort der Bergsträßer Jugend geworden.

Wörter rund um Covid-19 belegen die weiteren Plätze

Deutlich wird auch, dass viele so auf Corona fixiert waren, dass sie sich weniger über andere Dinge auf der Welt oder in der Gesellschaft ärgerten. Dadurch, dass Covid-19 eben so präsent war – man sich an seinen neuen Alltag, ob in Schule oder Beruf, gewöhnen musste – hatte man kaum etwas anderes im Kopf als diese Themen.

Platz zwei und drei der Umfrage belegen die Begriffe „Querdenker“ und „Kontaktverbot“. Vor allem Ersteres ist spätestens seit dem 30. August des vergangenen Jahres für viele Menschen ein „Unwort“ in der BAnane-Definition. An diesem Tag stürmten sogenannte Querdenker den Berliner Reichstag, die durch Sicherheitskräfte wieder vertrieben werden mussten. In fast jeder Stadt, auch in Bensheim, fanden zudem Demos dieser Gruppierung statt. Einige wollten ihrem Frust gegen die Regierung Luft verschaffen, wieder andere vermuteten eine Verschwörung von „denen dort oben“ und vereinzelte nutzten dies auch, um politische Zeichen zu setzen. Platz drei belegt das Wort „Kontaktverbot“. Dieses machte und macht – ob Jung oder Alt – allen Menschen das Leben schwer. Niemandem fällt es leicht, Freunde, Verwandte, aber gerade auch seine Großeltern nicht sehen zu können. Dazu kommt, dass gerade ältere Menschen häufig Probleme mit Apps wie Skype oder Zoom haben Gar nicht so einfach, dann ein Gespräch zu organisieren. Zudem gehören die meisten Großeltern auch zu den Risikogruppen, die sich in Zeiten von hohen Infektionszahlen am meisten distanzieren müssen, da sie von einer Erkrankung meist am schwersten betroffen wären.

Gegen Ungerechtigkeit

Nicht mehr ganz aufs Treppchen hat es der Begriff „Unterdrückung“ geschafft. Dieser fiel auf Platz vier zurück, spielte aber für die meisten eine ebenso wichtige Rolle wie die anderen Begriffe, weswegen wir ihn auch hier aufgreifen möchten.

Selbst im 21. Jahrhundert kann man leider noch immer nicht von einer Gleichbehandlung aller Menschen sprechen. Viele Menschen werden bis heute noch für ihr Aussehen, ihr Geschlecht, ihre Herkunft oder ihre Hautfarbe schlechter von Mitmenschen behandelt, wogegen sich glücklicherweise aber immer mehr Personen aussprechen. So zum Beispiel auch während der Corona-Zeit auf Demonstrationen – Pandemie-konform mit Maske und Abstand. Marco Mautry