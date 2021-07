BAnane fragt nach: Verschiedene Wege in der Klimapolitik

Das Klimaschutzgesetz sorgt dafür, dass verschiedene Gesetze zur Durchsetzung der Klimapolitik eingehalten werden und bestimmte Klimaziele erreicht werden. Es legt jährliche Emissionsziele in Form von maximalen Emissionsmengen für die einzelnen Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft gesetzlich fest. Damit gibt das Gesetz vor, in welchem Maße die Emissionen in den Sektoren bis 2030 reduziert werden müssen.

Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes verschärft die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben und verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Um mehr darüber zu erfahren, hat die BAnane-Jugendredaktion drei Bundestagsabgeordnete um eine Stellungnahme gebeten.

Anreize statt Verbote

Michael Meister: Direkt zu Beginn macht Michael Meister deutlich, dass die Unionsfraktion als auch er selbst eine Wahrung der Lebensgrundlagen anstrebe und eine ambitionierte Klimapolitik verfolge. Wichtig dabei seien Anreize statt Verbote und es werde auf die Wirtschaftlichkeit und Offenheit für neue Technologien gesetzt.

Und die Politik der Bundesregierung zum Klimaschutz zeige positive Wirkung. Der CO2-Ausstoß gehe deutlich zurück, somit sei der Ausbau der erneuerbaren Energien richtig. Diesen Weg gelte es fortzusetzen. Zudem solle die Dekarbonisierung der Industrie, grüner Wasserstoff, energetische Gebäudesanierung, klimafreundliche Mobilität sowie nachhaltige Wald- und Landwirtschaft zusätzlich gefördert werden. Im Fokus stehen vor allem kurzfristig wirkende Maßnahmen, die den Ausstoß von Treibhausgasen sicht- und messbar mindern.

Abschließend betont er, dass die Union mit Blick auf Energiewende und Klimaschutz klare Prinzipien setze. Sie wolle die Umwelt schützen und gleichzeitig den Wohlstand erhalten. Auf Vernunft statt Ideologie setzen, dies heiße, soziale, ökonomische und ökologische Belange müssen immer wieder neu abgewogen und miteinander in Einklang gebracht werden. Das Ziel für 2045 sei es, ein klimaneutrales Deutschland, in dem es genügend Arbeitsplätze und soziale Sicherheit gibt, zu schaffen.

CO2-Deckel erforderlich

Till Mansmann: Die Freien Demokraten seien sich sicher, dass sie deutsche Klimapolitik einen Neustart benötige. Die kürzlich vom Bundestag beschlossene Novellierung des Klimaschutzgesetzes werde dem leider nicht gerecht. Till Mansmann erklärt, dass es nach wie vor an einem klaren Pfad fehle, wie die Freiheit zukünftiger Generationen geschützt werden könne. Um CO2 zu sparen, seien handfeste Ziele, technologische Offenheit und klare Verbindlichkeiten zur Problemlösung nötig.

Klimaschutz könne nur durch die Einführung eines eindeutigen CO2-Deckels als zentrales Steuerungsinstrument in allen Sektoren erreicht werden. Dabei sind die Pariser Klimaziele die Leitlinie, an die man sich binden solle. „Diese Ausstoßmengen wollen wir frei handelbar ausgestalten, so dass sie jedermann kaufen und verkaufen kann“, so Mansmann. Mit dem sogenannten Zertifikate-Handel gebe es dies zwar bereits, es solle jedoch ausgeweitet werden, damit das Einsparen von CO2 belohnt wird und der Klimaschutz somit attraktiver werde.

Das Bundesklimaschutzgesetz sei verbindlich vor allem hinsichtlich einzelner Methoden und Maßnahmen. Ein CO2-Deckel sei dagegen verbindlich bezüglich der Einsparziele, überließe die Wahl der Methoden und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele aber dem freien Wettbewerb der Ideen. Man solle stets mutig für neue Ideen sein, mit dem Zertifikatehandel lege man einen konkreten Vorschlag auf den Tisch, um dieses Prinzip in die Tat umzusetzen, betont Till Mansmann zuletzt.

Klimaziele in definierten Schritten verbindlich vorgeben

Daniela Wagner: Das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition bringt uns nicht auf den richtigen Weg. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war eine große Chance für mehr Klimaschutz, die GroKo hat sie wieder einmal verstreichen lassen. Wir Grüne wollen ein Klimaschutzgesetz, das die Klimaziele in definierten Schritten verbindlich vorgibt und sich am verbleibenden Budget orientiert, das wir gerade noch emittieren dürfen, um auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen.

Dafür werden wirksame Maßnahmen benötigt, etwa einen schnelleren Kohleausstieg, die massive Anhebung des Ausbaupfads für die erneuerbaren Energien oder einen CO2-Preis, der ökologisch lenkt und sozial ausgleicht, indem die Einnahmen in Form eines Energiegeldes an die Menschen zurückgegeben werden.

Konkret bedeutet dies unter anderem: verbindlicher Ausbau der Windenergie, früherer und kontinuierlicher Kohleausstieg, Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen und Förderung des ÖPNV sowie einen verbindlichen gesetzlichen Rahmen zur Verbesserung der Energiestandards im Gebäudebereich.“ Svenja Thomas