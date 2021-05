Anika Laut von der Kinderfeuerwehr Gronau

Findet bei euch eine Online-Ausbildung statt?

Anika Laut: Nein, direkte Online-Ausbildung findet bei uns nicht statt. Hintergrund ist, dass unsere Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren noch zu klein sind, um vernünftig an Online-Ausbildungen teilzunehmen. Wir lernen viel spielerisch, was wir digital einfach nicht in der Form darstellen können. Außerdem wollen wir eine zusätzliche Belastung neben dem Home-Schooling vermeiden. Die Kinder sitzen in dieser Zeit schon genug vor PCs, Laptops oder Tablets.

Wir haben gehört, dass ihr eine andere Methode gefunden habt, um trotzdem mit euren Kindern im Austausch zu bleiben?

Laut: Genau. Alternativ zu einer „klassischen“ Online-Ausbildung per Videocall haben wir einen YouTube-Kanal gestartet, auf welchem wir Lernvideos veröffentlichen. Diese Videos drehen wir alle, so gut wir es eben können, selbst. Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder mitmachen können und nicht nur das Video anschauen und daraus lernen müssen. Daher haben wir auch ein Sport-Video und Bastelvideos zum Mitmachen gedreht oder Leinen zu den Kindern gebracht, damit Knoten und Stiche Zuhause mit Unterstützung unserer Videos geübt werden können. Für unsere Videos haben wir keinen bestimmten Rhythmus, sondern drehen einfach, wann und worauf wir selbst auch am meisten Lust haben. Um die Kinder trotzdem sehen zu können, haben wir zu Anlässen wie Ostern und Weihnachten kleine Überraschungen direkt vor ihre Haustüren gebracht.

Was fehlt euch bei einer Online-Ausbildung im Kontrast zur normalen Ausbildung?

Laut: Uns fehlen die gemeinsamen Ausflüge, zum Beispiel zur Berufsfeuerwehr nach Worms. Unsere Kinderfeuerwehr gibt es erst seit 2019 und wir hatten so viel geplant, was unbedingt nachgeholt werden muss. Außerdem fehlt uns die Gemeinschaft, das gemeinsame Hinarbeiten auf ein Ziel, einen Wettbewerb oder ein Event. Außerdem das gemeinsame Spielen, Lachen und Spaßhaben. In Bezug auf die Feuerwehr-technische Seite natürlich das Ausprobieren, Anfassen, Wasserspritzen und besonders das Feuerwehrauto-Fahren mit Blaulicht und Martinshorn.

Habt ihr einen Tipp für eure Kolleginnen und Kollegen, die sich aktuell in einer ähnlichen Lage wiederfinden?

Laut: Viel wichtiger als die eigentliche Ausbildung ist, die Kinder nicht zu verlieren und in dieser Zeit in Kontakt mit ihnen zu bleiben. Man sollte zeigen, dass man trotzdem noch da ist. Speziell wir als Feuerwehr mussten uns beweisen, als einige Vereine letzten Sommer öffnen konnten. Es ist wichtig, dass trotz Online-Ausbildung die Menschlichkeit nicht verloren geht und die Kinder den Spaß dabei nicht verlieren.

Wie kann man mitmachen?

Laut: Zurzeit ist wieder eine Präsenzausbildung möglich, die unter Corona-Auflagen auf dem Gelände der Feuerwehr Gronau stattfindet. Einzige Voraussetzung ist, dass man zwischen sechs und zehn Jahren alt ist. Aber auch für ältere Kinder und Jugendliche oder Erwachsene haben wir Alternativen in unserer Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung oder dem Feuerwehrverein. Bei uns ist für jeden ein Spind frei. Interessierte können sich an Anika Laut unter der Telefonnummer 0175/1 56 36 62 wenden. Cara Metzner