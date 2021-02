  Altes Kurfürstliches Gymnasium

Das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) in Bensheim ist eine Schule mit Schwerpunkten in den Bereichen Sport, Musik und Sprachen. So gibt es für die fünften Klassen das Angebot, in eine bis zur Oberstufe führende Sport- oder auch Lateinklasse zu gehen.

Die Sportklasse fördert dabei die sportlichen Leistungen der Schüler noch einmal intensiver und gezielter. In der Lateinklasse bildet Latein die erste Fremdsprache vor Englisch.

In allen anderen Klassen ist Englisch die erste Fremdsprache und kann später durch Französisch oder Latein ergänzt werden. Für den musikalischen Schwerpunkt gibt es die Möglichkeit, dem Orchester, Chor oder der Big Band des AKGs beizutreten.

Seit einigen Jahren ist das AKG auch ein neunjähriges Gymnasium und bietet somit mehr Entlastung für die Schüler.

Die Hausaufgabenbetreuung bietet nachmittags zudem für die unteren Jahrgangsstufen eine Betreuung und gleichzeitige Unterstützung bei der Bearbeitung von Hausaufgaben.

Weitere Infos gibt es online unter www.akg-bensheim.de. Elena Scheuren