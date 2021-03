Anlässlich der anstehenden Kreis- und Kommunalwahlen im Kreis Bergstraße hat die Schülervertretung der Karl Kübel Schule (KKS) kürzlich besonders junge Vertreter aller kandidierenden Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, von denen auch alle bis auf die Junge Alternative der AfD zugesagt haben. Aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkung wurde auf Alternativen zurückgegriffen, sodass die Diskussion live auf YouTube gestreamt wurde und dort nun als Video zur Verfügung steht.

AdUnit urban-intext1

Hierfür baute das ebenfalls junge Heppenheimer Technikteam „Animator Alligator“ die Mensa der Schule in eine Art Studio um, versorgte die Teilnehmer mit Mikrofonen und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die Moderation der Diskussion übernahm der 18-jährige Carlos Santos de Lima, welcher die Zuschauer durch den Stream leitete und die Parteivertreter befragte, nachdem sowohl der Schulsprecher Henri Olbrich als auch Katja Kandsperger, stellvertretende Direktorin der KKS, die Zuschauer begrüßt hatten.

Die wohl gesellschaftlich-präsentesten Themen – Digitalisierung an Schulen, ÖPNV und Klimaschutz – wurden von der KKS als Rahmen der Veranstaltung gesetzt und die Politiker dazu befragt. In Sachen Digitalisierung waren sich die Parteien einig, dass die Pandemie gezeigt hat, an welchen Stellen Verbesserungsbedarf bestehet. Vertreter der SPD und Linken waren sich dabei einig, dass mehr in die Nachholung der Bildung investiert werden müsse und Systeme, wie „Bring your own device“ nur die Lücke zwischen Arm und Reich vergrößern. Es solle viel eher in Richtung von besseren Bildungsangeboten und „kostenloser Nachhilfe“ gedacht werden, so Julia Schnepf, Vertreterin der Linken.

Wichtig war allen Parteien auch, dass der Ausbau des Netzes vorangetrieben wird, sodass sowohl an öffentlichen Plätzen als auch in der Schule selbst besser mit mobilen Endgeräten gearbeitet werden kann. Hierfür verwies Moritz Bischof, Vertreter der Jungen Union, auf das Ziel, den Glasfaserausbau bis 2022 stark voranzutreiben.

AdUnit urban-intext2

Auch in Sachen ÖPNV und die Mobilität innerhalb des Kreises gab es einen gewissen Grundkonsens. Alle Parteien sprachen sich für eine bessere Taktung des Bus- und Bahnsystems aus. Moritz Bischof sprach als eine Alternative von einer Ruftaxi-App, mit welcher man ein Ruftaxi einfacher bestellen könne und somit zum gleichen Preis, aber flexibler von A nach B käme. Eva Buchner, Mitglied der Freien Wähler, sprach sich im Folgenden für einen Ausbau der Bike- und Carsharing-Plätze aus und plädierte, genauso wie die meisten für eine attraktivere und simplere App für diese Möglichkeiten. Essenziell sei es aus der Sicht der Jungen Liberalen, die von Lisa-Marie Blumenschein vertreten wurden, vor allem, dass Radfahrer besser geschützt werden und auch Phillip Ofenloch, Vertreter der Jusos, verwies auf Holland, wo es aktuell praktischer mit dem Fahrrad, als mit dem Auto zu fahren sei.

Bei Klimaschutz global denken und kommunal handeln

Dass die Fridays-for-Future-Bewegung sowohl digital als auch real ein Startschuss für das Klimabewusstsein war, ist den meisten bekannt und auch die jungen Politiker fordern, an diesem Start nun anzuknöpfen. Hierbei sei es wichtig, vor allem ein Bewusstsein für das Klima herbeizusteuern, erklärte Lea May, Vertreterin der Grünen Jugend, und als Kreis Bergstraße selbst beginnen zu handeln. Denn in der Sicht aller Teilnehmer könne man auf kommunaler Ebene viel mehr bewegen, als man sich vorstellen kann. Dies sei auch der Grund, warum sie sich für die Listenplätze ihrer Partei für die kommenden Wahlen aufgestellt haben. Was im Kreis Bergstraße in Sachen Klimaschutz beginnt, kann sich schnell auf viele weiter Kreise ausbreiten. Man müsse als Vorbild agieren. Marco Mautry