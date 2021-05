Ab 18 kann man Blut spenden

Blutspenden rettet leben und fast jeder kann ab seinem 18. Lebensjahr mehrmals im Jahr Blut an das Deutsche Rote Kreuz spenden. Abnahmen finden in öffentlichen Gebäuden, wie Schulen oder Sporthallen statt. Termine kann man sich dafür auf der Webseite des DRKs machen. Dieses gespendete Blut dient dann als Blutreserve für beispielsweise Unfallopfer, Krebskranke oder andere Menschen, die eine Blutspende benötigen. Im Folgenden wurden Jugendliche befragt, ob sie Blutspenden, aus welchem Grund sie es tun, oder wenn nicht, warum und ob sie es in Zukunft vor haben. Marco Mautry

