Mehr Bewegung, weniger Zucker: Was beim Abnehmen wirklich zählt

Das neue Jahr hat begonnen und wieder stellen sich Menschen der Herausforderung einer Diät. Sie wollen gesünder und leichter durch dieses Jahr kommen, auch die Badesaison steht schneller vor der Tür, als einigen lieb ist. Die Zeiten der fetten und zuckerhaltigen Lebensmittel sollen vorbei sein – und dies nicht nur der Figur wegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fett und Zucker reduzieren – das ist der erste Schritt beim Abnehmen

Dass Fett und Zucker den menschlichen Organismus stark belasten und schwere Erkrankungen hervorrufen können, das lernen Kinder heute bereits in der Grundschule. Doch welche Alternativen gibt es, ohne dass der gute Geschmack der Nahrung darunter leiden muss?

Neben Ersatz- und Austauschmitteln für Zucker, wie beispielsweise Stevia, dem süßen Honigkraut, haben Hersteller ebenso an Technologien gearbeitet, welche den Fettverbrauch reduzieren sollen. Und so drängen immer häufiger Heißluftfritteusen als gesunde Alternative auf den Markt – und in das Bewusstsein der Verbraucher. Sie versprechen mit 80 Prozent weniger Fett auszukommen, ohne dem Aroma der Speisen zu schaden. Die Vorstellung auf den geliebten Geschmacksträger Fett weitestgehend zu verzichten widerstrebt so manchem Verbraucher. Nur schwer lassen sich leidenschaftliche Grill-Fans und Steak-Liebhaber überzeugen etwas Neues auszuprobieren, was ihrer Gesundheit zuträglich ist.

Neuartige Garmethoden erobern die Küchen der Deutschen und unterstützen eine gesündere Ernährung

Trotz neuer Technologien nehmen die Deutschen nach wie vor zu viele kritische Fette auf, auch wenn in den letzten Jahren die Bedeutung der Omega-Fettsäuren als gesundheitsfördernde Nährstoffe mehr und mehr in den Vordergrund getreten sind. Wie viel Fett, und vor allem in welcher Form, zur täglichen Nahrung eines Menschen pro Tag gehört, darüber klären ganzheitliche Diätratgeber und engagierte Ärzte, sowie Verbraucherportale auf.

Die wichtigste Message dabei lautet: Die Verwendung von weniger Fett bedeutet nicht automatisch den Geschmacksverlust von begehrten herzhaften Speisen. Mit Heißluft lassen sich ebenso knusprige Pommes & Co. kreieren, die der Blind-Verkostung mit herkömmlich zubereiteten Speisen standhalten. Auf dem hiesigen Markt sind unterschiedliche Modelle von Fritteusen, welche mittels Heißluft knuspriges und schmackhaftes Essen zaubern, zu erwerben. Wer sich zur Anschaffung eines solchen Haushalts- und Kochgerätes entscheidet, oder noch nicht ganz überzeugt ist, dem stehen Vergleichstests zur Verfügung, an denen sich jeder orientieren kann, und somit das passende Gerät für den eigenen Haushalt schnell ermitteln kann.

Zu wenig Bewegung – noch immer ein bedeutender Grund für Übergewicht

Bewegung ist nicht nur wichtig für die Physiologie des menschlichen Körpers – und damit für die natürliche Funktionsweise von Muskeln, Sehnen, und Gelenken – auch ist sie ein entscheidender Grundpfeiler für die Reduktion und Erhaltung des Körpergewichtes. So ganzheitlich wie unser Organismus funktioniert, dient die Bewegung auch einer gesunden Psyche, was wiederum schädlichen Verhaltensweisen, wie der Fehlernährung, entgegenwirkt.

Hier dient die Corona Pandemie nicht unbedingt als Ausrede, auch wenn die meisten Sportstätten und Fitnesscenter nach wie vor gänzlich geschlossen, oder nur sehr eingeschränkt benutzbar, sind. Die Bewegungsarmut der Armut der Deutschen ist ein grundsätzliches Problem, welchem scheinbar nur schwer zu begegnen ist. Oft liegt hier der Grund in zu hohen Erwartungen an einen persönlichen Trainingsplan. Wie so oft ist aber auch hier der Weg das Ziel und nicht umgekehrt. Die Bequemlichkeit und die modernen Möglichkeiten fördern es, dass wir auch kurze Strecken mit dem Auto statt per pedes oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Diese Verhaltensweise, im Zusammenhang mit einer schlechten Ernährung, macht Übergewicht erst möglich.

Bewegungsempfehlung der WHO: Wer als Erwachsener acht Stunden sitzend verbringt, sollte sich 75 Minuten wöchentlich intensiv bewegen oder 150 Minuten moderat. Das bedeutet umgerechnet auf den Tag: Zehn bis 20 Minuten sind als Ausgleich nötig, um einen Bürojob zu kompensieren.

Auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht, spielt die Wahrnehmung eine große Rolle

Aus einem Übergewicht, oder einem vermeintlichen, nicht realistischen, Körperbild, entsteht ein negativer Kreislauf, der Veränderungen schlecht zulässt. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und eine gesunde Selbstliebe spielen also eine entscheidende Rolle beim Erlangen oder Erhalten einer optimalen und individuell ausgeglichenen Gewichtslage. Für mehr Toleranz und Selbstliebe stehen auch die Jugendlichen an der Bergstraße öffentlich ein. Es muss für ein aktiveres Leben kein ausgeklügelter Plan erstellt werden, also quasi ein Gesamtkonzept mit reichlich Bewegung und gesundem, frisch zubereiteten und am besten regionalem Essen. Das Bewusstsein für Bewegung sowie die Integration dieser in den Alltag, tun bereits sehr viel, um Kalorien effektiv zu verbrennen.

Praxisbeispiele gefällig?

Den Weg zur Arbeit nicht mit dem Auto oder einem öffentlichen Verkehrsmittel zurückzulegen, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad, sorgt für Bewegung – und zwar sogar an der frischen Luft. Wer in einem hohen Gebäude vor dem Aufzug wartet, der kann diese Zeit zum Treppensteigen viel effektiver nutzen. Im Homeoffice könnte beispielsweise der Weg über die Treppen in den Waschkeller für Bewegung sorgen. Gartenarbeit oder ausgiebige Spaziergänge komplettieren den Tag und erhöhen die Bewegungsfrequenz. Gerade nach dem Abendessen, welches leichte Kost enthalten sollte, ist dies besonders effektiv. Ohnehin führen schwere Gerichte am Abend zu Schlafstörungen, welche zunehmend die Bevölkerung belasten.

Auf zum Selbsttest – so klappt der Start in eine aktive Woche

Wer in seine Wochenend-Planung Bewegung integriert und dieses beherzt umsetzt, der wird am Montagmorgen fitter und wacher auf der Arbeit erscheinen. Warum also nicht einmal zum Wandern gehen? Wandern hat das Image des Sportes für ältere Herrengruppen längst verloren. Hierbei tut uns nicht nur die Bewegung gut, auch die Natur selbst bringt die Psyche in Ruhe und Einklang, denn sie kann bei einem Menschen Glücksgefühle aktivieren. Wer direkt mit den guten Vorsätzen beginnen möchte, der hat schon am kommenden Sonntag die Gelegenheit dazu.