Morgen, am Vatertag, ziehen auch and er Bergstraße wieder zahlreiche Männer-Gruppen durch die Region. Im Gepäck: der Bollerwagen, befüllt mit kühlem Bier. Als Alternative dazu wollen Kirchengemeinden in Hessen an diesem Donnerstag (26.5.) mit zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen auf den christlichen Hintergrund des Feiertags Christi Himmelfahrt hinweisen. Geplant sind unter anderem

...