Senckenberg-Museum in Frankfurt eröffnet Mitmach-Werkstatt für Besucher

Frankfurt. Im Senckenberg-Naturmuseum in Frankfurt können Besucher künftig selbst in die Rolle des Forschers schlüpfen. "Es sind etwa 100 Objekte ausgestellt, die sie anfassen und mit denen sie arbeiten dürfen", erklärte Generaldirektor Klement Tockner am Freitag. Zudem werden Wissenschaftler Besuchern in der Forschungswerkstatt, die am Samstag eröffnet wird, von ihren Forschungen berichten. Hinzu kommen Live-Schalten zu Grabungen oder auf ein Forschungsschiff.

In der Mitmach-Werkstatt dürfen Erwachsene und Kinder ab acht Jahren experimentieren. So sollen sie dazu angeregt werden, Zusammenhänge in der Natur zu verstehen. "Sie sollen im wahren Wortsinn "begreifen"", erklärte Museumsdirektorin Brigitte Franzen. Die Exponate sind in Regalen in der Mitte des Raumes ausgestellt, dazu gehören ein Schildkrötenpanzer, ein Waschbär und ein Haifischgebiss. In einer Box in der Schublade darunter liegen mehrere Haifischzähne, die in die Hand genommen werden dürfen. Dazu gibt es einen Fragekatalog: Für welche Nahrung könnten diese Zähne geeignet sein? Und wie sehen sie im Vergleich zu den menschlichen Zähnen aus?

Andere Exponate können zum Beispiel vermessen, abgezeichnet oder unter einem Mikroskop betrachtet werden, wie etwa Flechten, Insekten oder Kleinstlebewesen aus dem Wasser. Zudem gibt es die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, etwa bei der Untersuchung einer Sandprobe aus dem Pazifik nach Muscheln. Auf einem Bildschirm können zudem Fischadler in ihrem Nest am Steinhuder Meer live beobachtet werden. Auf einem Fragebogen wird etwa notiert, wie häufig die Tiere sich bewegen oder kämpfen.