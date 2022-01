"Runway B(eautiful)- Ebene" - Modefotos in Frankfurter Hauptwache

Frankfurt. 71 großformatige Modefotografien auf 35 Säulen: An der Frankfurter Hauptwache ist für Passanten ab sofort die Ausstellung "Runway B(eautiful)- Ebene" zu sehen. Präsentiert werden die Bilder in der B-Ebene anlässlich der Frankfurt Fashion Week, die ab kommenden Montag (17. Januar) in ganz reduzierter Version stattfinden soll. So wurden die großen Tradeshows "Premium", "Seek" und "Neonyt" coronabedingt schon vorab gestrichen. Nach aktuellem Stand soll es lediglich vereinzelte Shows und Konferenzen geben sowie ein kleineres digitales Angebot.

"Mit der offenen Ausstellung am Drehkreuz unserer Stadt wird die Fashion Week für alle sichtbar", erklärte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Montag. "Damit setzen wir ein positives Signal in Richtung Sommer. Dann werden die langersehnten großen Runways und Veranstaltungen die gesamte Stadt in einen einzigartigen Laufsteg verwandeln."

Für die Ausstellung hatte eine Jury die besten Werke aus mehr als 555 Modefotografien ausgewählt. Sie zeigen Fashion in Verbindung mit aktuellen Themen wie Diversity, Natur oder Urbanität. Hinter dem Projekt steht die AAAREA GmbH, einem Zusammenschluss Frankfurter Kreativagenturen sowie der Bundesverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Aufgrund der Pandemie wurde bereits die erste Fashion Weeek am Main im letzten Sommer fast ausschließlich digital umgesetzt. Zuvor war überraschend bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt verliert. Nun liegt die Hoffnung der Macher des halbjährlich stattfindenden Events auf dem Sommer 2022.

