Zwingenberg/Worms. Jan Dahlke träumt immer noch von einer Karriere als Profifußballer. Daran durfte der 23-jährige Zwingenberger schon schnuppern, als er in der Saison 2016/17 für die U23 des SV Sandhausen in der Oberliga spielte und mit dem Zweitliga-Kader trainierte. In der aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison steht der Stürmer beim Oberligisten Wormatia Worms unter Vertrag und führt wie in der vergangenen Spielzeit nicht nur in seinem Team, sondern in der gesamten Liga die Torschützen-Liste an. Für ein Wechsel-Angebot von einem Regional- oder Drittligisten würde Dahlke sogar sein Studium unterbrechen. red