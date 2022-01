Zwingenberg will sein Weinfest feiern

Zwingenberg. Nach dem digitalen Weinfest im Jahr 2020 und den Alternativ-Veranstaltungen „Wein im Park“ im Jahr 2021 soll nun in diesem Jahr wieder ein klassisches Bacchanal stattfinden: Die Arbeitsgruppe Weinfest/Bauern- und Handwerkermarkt des Zwingenberger Geschichtsvereins ist fest entschlossen, die Traditionsveranstaltung an Pfingsten als Präsenzveranstaltung auf dem Marktplatz auszurichten. Das teilte AG-Sprecher und Bürgermeister Holger Habich mit, der überdies ankündigte, dass es an drei Wochenende im Juli eine Neuauflage von „Wein im Park“ geben soll.

Ob und in welchem Rahmen allerdings der Bauern- und Handwerkermarkt am Pfingstwochenende stattfinden wird, das soll erst acht Wochen vor dem Termin entschieden werden. mik