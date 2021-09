Zwei Radler bei Lorsch angegriffen

Bergstraße. Nachdem zwei Fahrradfahrer am Dienstag um kurz nach 16 Uhr von einem Mann auf dem Radweg zwischen Lorsch und Einhausen mit einem Messer angegriffen wurden, fahndete die Polizei sofort mit einer Vielzahl von Streifen einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen. Dieser konnte im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen gegen 18.20 Uhr in der Kirchbergstraße/Ecke Bahnstraße in Bensheim festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige im Bereich der Wattenheimer Brücke bei Lorsch zuerst einen Radfahrer attackiert haben, der ihm aber ausweichen konnte. Im Anschluss verletzte er einen weiteren 40-jährigen Radfahrer mit einem Messer so schwer, dass dieser mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Nach der Tat war der Tatverdächtige in ein nahe gelegenes Waldstück geflüchtet und konnte aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert und auf seinem Nachhauseweg festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Alle Beteiligten kannten sich untereinander nicht. Aus Rücksicht auf die noch andauernden laufenden Ermittlungen können keine weiteren Informationen zum Sachverhalt gegeben werden.