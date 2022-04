Zwei-Grad-Ziel noch erreichbar

Melbourne/Berlin/Mannheim. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben den Kampf gegen den Klimawandel in den vergangenen Monaten aus den Schlagzeilen verdrängt. Gleichwohl nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft ein, wie auch die jüngste Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zeigte. Demnach halten ein Drittel (32 Prozent) der Deutschen Klima und Umwelt für das wichtigste Problem in Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und es gibt Hoffnung: Mit ihren bisherigen Zusagen im Kampf gegen die Klimakrise könnte die Staatengemeinschaft knapp unter der symbolträchtigen Zwei-Grad-Marke bleiben – wenn die Versprechen denn eingehalten würden. Das schreibt eine internationale Forschergruppe auf Basis von Berechnungen im Fachblatt „Nature“. Alle zugesagten Einsparungen von Treibhausgasemissionen müssten sowohl vom Umfang her als auch zeitlich wie vorgesehen umgesetzt werden. Daran gibt es unter Experten allerdings erhebliche Zweifel.

Das Team um Malte Meinshausen von der australischen University of Melbourne bezog in seine Analysen alle Ziele und Zusagen von Staaten mit ein, die im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021 gemacht wurden. Die Forscherinnen und Forscher rechneten durch, welche Auswirkungen die angekündigte Verringerung der Treibhausgase auf die weltweite Durchschnittstemperatur haben wird. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 48 bis 58 Prozent die vorliegenden Reduzierungszusagen ausreichen werden, um eine Erwärmung von mehr als zwei Grad zu vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Thema Nachhaltigkeit spielt aber nicht nur global eine wichtige Rolle. So will die Bundesgartenschau in Mannheim, die in genau einem Jahr ihre Tore öffnet, nicht nur Blumenschau und Sommerfest sein. Die Besucher sollten „einen schönen Tag“ haben, aber man wolle auch „Denkanstöße geben“ und „in Teilen provozieren“ zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz, Energieversorgung sowie gesunde Ernährung, wie Geschäftsführer Michael Schnellbach sagt.

Eine deutschlandweite Civey-Umfrage, die exklusiv für diese Redaktion erhoben wurde, kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass nur drei Prozent der Befragten in Deutschland „auf jeden Fall“ die Bundesgartenschau besuchen wollen. Die Umfrage zeigt auch, dass vielen Menschen noch nicht klar ist, dass das Großereignis 2023 in Mannheim stattfindet: 86 Prozent gaben an, den Austragungsort nicht zu kennen. dpa/tbö/lang/mad