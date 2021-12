Zuschüsse für Vereine

Bensheim. Der Sozialausschuss hat für die Vergabe von Zuschüssen an Bensheimer Vereine im Haushaltsplanentwurf 2022 gestimmt. In Summe fließen somit knapp 100 000 Euro für unterschiedliche Vorhaben – vorausgesetzt, die Stadtverordnetenversammlung votiert in ihrer Sitzung am 16. Dezember in der Weststadthalle ebenfalls dafür. Davon ist aber momentan, trotz knapper Kassen, auszugehen.

Im Gesamtpaket enthalten sind unter anderem Zahlungen an Sportvereine für deren Übungsleiter, finanzielle Unterstützung für die Drogenberatungsstelle Prisma oder Zuwendungen bei größeren Projekten. Dazu zählt unter anderem die Errichtung eines Kleinfeldkunstrasenplatzes durch die TSV Auerbach im Weiherhausstadion. dr