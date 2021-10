Zukunftspläne für die Freilichtbühne

Heppenheim. Dass die Freilichtbühne in Heppenheim wieder mehr genutzt werden soll, das hat Bürgermeister Rainer Burelbach in der Stadtverordnetenversammlung betont. In den vergangenen sechs Jahren haben gerade einmal 21 größere Veranstaltungen auf der Freilichtbühne stattgefunden – vorrangig Kinderveranstaltungen, Theateraufführungen im Rahmen der Gassensensationen oder Festivals wie das „Maiberg Open Air“, das im Sommer 2018 seine Premiere feierte, in den beiden vergangenen Jahren aber coronabedingt abgesagt werden musste. Burelbach setzt auch künftig Hoffnung in das „Maiberg Open Air“, mit dem sie bereits gute Erfahrungen gemacht haben, wie er berichtet. red

