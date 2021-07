Zukunft der Liebfrauenschule wieder unklar

Bensheim. Das Bistum Mainz muss nach einem neuen Träger für die Bensheimer Liebfrauenschule suchen. Die Verhandlungen mit der International School on the Rhine (ISR) sind gescheitert. Das teilte das Bischöfliche Ordinariat am Mittwoch mit. Zuvor waren Schülerinnen, Eltern und das Kollegium des Mädchengymnasiums informiert worden.

Das Aus für die ISR kam überraschend, im März hatten beide Seiten noch öffentlichkeitswirksam verkündet, dass der neue Träger ab dem Schuljahr 2022/23 schrittweise den Betrieb übernehmen sollte. dr