Zahlen steigen, Politiker beraten

Berlin/Bergstraße. Die im Rahmen der Hotspot-Regelungen erlassene Maskenpflicht für die gesamte Fußgängerzone in Bensheim und angrenzende Straßen ist reduziert worden. Das geht aus einer Änderung der Allgemeinverfügung des Kreises hervor. Demnach muss ab sofort von 8 bis 19 Uhr nur noch auf dem Bensheimer Marktplatz sowie in der Hauptstraße zwischen Hausnummer 27 und 62 ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – also im Abschnitt zwischen dem ehemaligen Kaufhaus Krämer und der Lammertsgasse.

Im Kreis Bergstraße ist die Corona-Inzidenz am Wochenende auf 748,3 gestiegen, wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Im nördlichen Nachbarkreis Darmstadt-Dieburg liegt der Wert mittlerweile sogar bei 1230,8.

Unterdessen zeichnet sich vor der nächsten Omikron-Krisensitzung von Bund und Ländern ab, dass auf die Bürger wahrscheinlich zunächst keine weiteren Verschärfungen, aber auch keine Lockerungen zukommen. Vertreter der Bundesregierung und aus den Ländern machten vor den Beratungen am heutigen Montag deutlich, dass die im Moment geltenden Regelungen beibehalten werden sollten. Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Regierung. Das Gremium fordert wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung aber auch Vorbereitungen für mögliche weitere Schritte.

Entscheidungen werden in der Bund-Länder-Runde beim Thema PCR-Tests erwartet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Gesundheitsminister der Länder hatten sich für eine Priorisierung ausgesprochen: Bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen angesichts knapper Laborkapazitäten bevorzugt Anspruch auf die besonders genauen Tests bekommen.

Impfpflicht dürfte Thema sein

Auch die ab Mitte März greifende einrichtungsbezogene Impfpflicht dürfte Thema sein. Die Gesundheitsminister der Länder forderten am Samstag in Vorbereitung der Bund-Länder-Beratungen bei einer Schaltkonferenz, dass noch ungeimpften Beschäftigten etwa in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, die ab März der Impfpflicht unterliegen, bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit einem Höhepunkt der derzeitigen Omikron-Welle Mitte Februar. Die Infektionszahlen gehen zwar steil nach oben, und Ärztevertreter sehen große Belastungen auf das Gesundheitssystem zukommen, aber zumindest bisher sind die schlimmsten Omikron-Befürchtungen nicht eingetreten. Allerdings sei es sicher nicht angebracht, mitten in der Omikron-Welle auf breiter Front die Regeln zu lockern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir brauchen keine Kurskorrektur.“. dr/red/dpa