Wingerter auf Platz 19

Offenbach/Bergstraße. Michael Roth führt die Landesliste der SPD in Hessen für die Bundestagswahl im Herbst an. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Offenbach auf Listenplatz eins gewählt, wie ein Sprecher der Partei mitteilte. Roth (50) erhielt 92,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Auf den weiteren Plätzen folgen Dagmar Schmidt, Kaweh Mansoori, Bettina Müller und Sören Bartol. Die Liste hat insgesamt 51 Plätze.

Auf Platz 19 landete der neue Bergsträßer SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter. Er tritt in seinem Wahlkreis als Nachfolger von Christine Lambrecht an, die nach über 20 Jahren nicht mehr für den Bundestag kandidiert und zuletzt als Justiz- und Familienministerin der Bundesregierung angehört hat. hol/dpa