Wie sich die Bahn die ICE-Trasse vorstellt

Bergstraße. Die Diskussionen um eine neue ICE-Trasse der Bahn durch den Kreis Bergstraße laufen im Grunde schon seit Jahrzehnten. Jetzt hat die Bahn Visualisierungen des von ihr geplanten Streckenverlaufs vorgelegt – unter Rückgriff auf Bildmaterial von Google Earth.

Die nebenstehende Grafik zeigt den Abschnitt zwischen Einhausen (rechts von der Autobahn) und Lorsch (im Hintergrund links) – mit einem oberirdischen Streckenverlauf, während sich die Region nach wie vor für einen langen bergmännischen Tunnel stark macht, der beim Bensheimer Stadtteil Langwaden im Norden beginnt und bis hinter Lorsch führt.

In der Grafik zu erkennen sind zwei (bestehende) Brücken: vorne für einen landwirtschaftlichen Weg, im Hintergrund für die verlängerte B 460. die von Heppenheim kommend am Lorscher Gewerbegebiet Daubhart vorbei nach Einhausen führt. In hellem Grün sind zudem zwei Schallschutzwände zu sehen, die im Vordergrund direkt an der Autobahn und im mittleren Bereich der Grafik direkt an der Bahnlinie für den Lärmschutz der Anwohner sorgen sollen.