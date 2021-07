Weniger Arbeitslose in Deutschland

Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli entgegen saisonüblicher Muster weiter gesunken. Es ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der erste Rückgang der Arbeitslosigkeit in einem Juli seit 2006. Erfasst wurden für die Statistik Daten, die bis zum 13. Juli eingegangen waren. „Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind trotz Beginn der Sommerpause weiter kräftig gesunken“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Das Wachstum der Beschäftigung hält an. Die Unternehmen suchen vermehrt nach neuem Personal.“ Allerdings gingen die Anzeigen für Kurzarbeit leicht nach oben. Kurzarbeit wurde in der Hochphase der Corona-Pandemie in Anspruch genommen, um Personal nicht entlassen zu müssen.

