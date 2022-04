Weitere Angriffe auf Kiew angedroht

Kiew/Moskau. Gut sieben Wochen nach dem Einmarsch in die Ukraine droht das russische Militär, seine Angriffe auf die Hauptstadt Kiew wieder zu verstärken. Dies gelte für den Fall, dass ukrainische Truppen Attacken in Russland selbst durchführen, warnte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow. In der Nacht zum Freitag beschoss Russlands Armee nach seinen Angaben eine Raketenfabrik nahe Kiew und brachte zudem das Stahlwerk „Iljitsch“ in der umkämpften Hafenmetropole Mariupol unter seine Kontrolle. Von ukrainischer Seite gab es keine Bestätigung, die Angaben waren zunächst auch nicht zu überprüfen.

Als symbolträchtige Schlappe des Kremls gilt der Verlust des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, des Raketenkreuzers „Moskwa“: Das Kriegsschiff ist im Schwarzen Meer gesunken, wie auch Moskau nach längerem Hin und Her bestätigte. Die Ukraine reklamiert, es versenkt zu haben – was Russland bestreitet. Moskau erklärte, an Bord sei nach einem Brand zunächst Munition explodiert. Dann sei das angeschlagene und evakuierte Schiff abgeschleppt worden, jedoch während eines Sturms untergegangen.

Angesichts weiterer militärischer Rückschlage für Russland in den vergangenen Wochen warnte der US-Auslandsgeheimdienst CIA, der mögliche Einsatz taktischer Atombomben dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden. CIA-Chef Bill Burns sprach von einer „möglichen Verzweiflung“ des Kremlchefs Wladimir Putin. Unter taktischen Atomwaffen versteht man solche mit geringerem Wirkungskreis und weniger Sprengkraft als etwa strategische Atomwaffen, die über einen Kontinent hinaus eingesetzt werden können.

Lettlands Staatspräsident Egils Levits prangerte nach seiner Rückkehr von einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine das Vorgehen der russischen Truppen an. Der Anblick der von Luftangriffen und Raketen zerstörten Orte sei nur schwer zu ertragen gewesen. „Dort war zu sehen, dass russische Truppen mit besonderer Grausamkeit vorgingen, um so viele Zivilisten wie möglich zu töten“, sagte Levits.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte von Bundeskanzler Olaf Scholz eine schnelle Zusage für weitere deutsche Waffenlieferungen. Er sagte am Donnerstagabend in den ARD-„Tagesthemen“, Argumente dagegen seien nicht stichhaltig. Deutschland hat bisher – soweit bekannt – vor allem Panzerfäuste, Maschinengewehre und Luftabwehrraketen sowie Stahlhelme in die Ukraine geschickt. Bei der Frage nach schweren Waffen – dazu gehören etwa Panzer – reagierte Scholz bisher ausweichend.

Selenskyi zur Ausreise geraten

Weitere Waffenlieferungen hält Vizekanzler Robert Habeck für notwendig. „Es müssen mehr Waffen kommen“, sagte der Grünen-Politiker der Funke Mediengruppe. „Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht alleine lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen.“ Auf die Frage nach Lieferung schwerer Waffen verwies Habeck auch auf „eine Verantwortung dafür, nicht selbst zum Angriffsziel zu werden“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den Bürgern seines Landes anlässlich des 50. Tags des russischen Angriffskrieges, dass sie das Land verteidigten. In einer Videobotschaft sagte er: „Um es milde auszudrücken: Niemand war überzeugt, dass wir bestehen würden.“ Viele hätten ihm geraten, das Land zu verlassen. „Sie haben dazu geraten, dass wir uns de facto der Tyrannei ergeben.“ Sie hätten aber die Ukrainer nicht gekannt und nicht gewusst, wie mutig diese seien und wie sehr sie Freiheit schätzten, „so zu leben, wie wir wollen“.

Seit Beginn des Krieges am 24. Februar haben nach UN-Angaben rund 4,8 der ehemals 44 Millionen Einwohner die Ukraine verlassen. Mit 2,76 Millionen hat Polen die meisten Geflüchteten aufgenommen. Nach Angaben des Innenministeriums in Berlin hat die Bundespolizei mehr als 346 000 Geflüchtete aus der Ukraine festgestellt. dpa