Weihnachtsgeschäft beginnt

Rhein-Neckar. Mit Rabattaktionen haben Einzelhändler am Black Friday Kundinnen und Kunden in ihre Geschäfte gelockt. Der Aktionstag des Handels ist der inoffizielle Start ins Weihnachtsgeschäft. Viele Läden hatten deswegen am Abend länger geöffnet. Allerdings trüben in diesem Jahr hohe Lebenshaltungs- und Energiekosten die Kauflaune vieler Menschen.

Der Onlinehändler Amazon berichtet dagegen von einer starken Nachfrage schon seit Anfang der Woche. Zum Black Friday hatte das Unternehmen Medienvertreter in sein Logistikzentrum nach Frankenthal eingeladen. Dort lagern mehr als 15 Millionen kleinere Artikel bis zu einem Gewicht von rund 15 Kilogramm und bis zur Größe eines Schuhkartons. „Die Woche seit Sonntag läuft gut“, sagte Standortleiter Thomas Decke. Besonders nachgefragt seien Technikprodukte. Für den Abend erwartete er noch einmal einen großen Eingang an Bestellungen.

Das Unternehmen hat zur Weihnachtszeit seine rund 1900 Personen starke Belegschaft um mehrere Hundert Saisonkräfte aufgestockt. Derzeit verlassen nach Unternehmensangaben bis zu 400 000 Pakete täglich das Logistikzentrum. cs