Weihnachtsfenster sind ein Hingucker

Lorsch. Zum fünften Mal in Folge hatte die Stadt Lorsch zur Aktion „Fensterwunder“ aufgerufen. Viele Lorscher beteiligten sich gern und bastelten. Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt in Nürnberg mit seinem Christkindlesmarkt. Bei der ersten von zwei organisierten Fahrrad-Rundtouren in der Dämmerung konnten Interessierte jetzt 20 der 40 kunst- und liebevoll dekorierten Fenster in Augenschein nehmen. Die zweite Etappe startet am heutigen Mittwoch.

Im Rahmen der ersten Fahrradtour wurden vor allem die im Zentrum und im Süden der Stadt gelegenen Adressen angeschaut. In der Stadtmitte haben auch mehrere Geschäftsleute ihre Schaufenster für die Aktion angemeldet. red