Berlin/Wiesbaden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns mit Verschärfungen an Ostern als notwendigen Schritt zur Bekämpfung des Virus verteidigt. Er wisse, dass die Menschen von den anhaltenden Corona-Maßnahmen erschöpft seien und nun enttäuscht werden, sagte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden. „Der Schritt ist angesichts der pandemischen Lage und der Mutanten des Virus aber leider notwendig.“ Mit den geplanten fünf Ruhetagen über Ostern könne es möglich sein, die neue Corona-Welle zu brechen.

64 neue Fälle im Kreis, 590 in Hessen Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstagabend 64 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, u. a. in Bensheim (1), Heppenheim (8), Lautertal (2) und Lorsch (1). Besondere Schwerpunkte liegen derzeit in Lampertheim und Viernheim mit 16 bzw. 21 neuen bestätigten Fällen. An Einrichtungen besonders betroffen sind aktuell die Martin-Buber-Schule in Heppenheim, eine Kita in Biblis und eine Kita in Lampertheim. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 mussten im Kreis nicht registriert werden. Die britische Coronavirus-Mutation wurde weitere 13 Mal und damit mittlerweile insgesamt 555 Mal nachgewiesen. Der Inzidenzwert für den Kreis wurde mit 113,23 angegeben. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Hessenweit sind innerhalb eines Tages weitere 590 Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 26 auf 6182. Die landesweite Inzidenz stieg weiter an auf 117,2. Vor einer Woche hatte der Wert 89,1 betragen. Die niedrigste Inzidenz hatte Darmstadt mit 61,3. red/dpa

„So schnell wie möglich impfen“

AdUnit urban-intext1

Öffnungsschritte seien wegen der steigenden Corona-Zahlen derzeit nicht möglich, erklärte Bouffier. „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich weiterimpfen, und wir wollen unsere Teststrategie ausbauen und damit die Basis für spätere Öffnungen schaffen.“ Die bereits in Hessen geltende Kontaktregel, dass zwei Hausstände bis maximal fünf Personen über 14 Jahre zusammenkommen dürfen, bleibe bestehen. Das Einkaufen mit einem vorher vereinbarten Termin werde es dagegen zunächst nicht mehr geben. Die neuen Corona-Regeln sollen vom 29. März und bis zunächst 18. April in Hessen gelten.

Auf Bundeseben haben Oppositionspolitiker die Beschlüsse von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise über Ostern scharf kritisiert. Von „Willkür“ und „Kopflosigkeit“ war am Dienstag die Rede. Lob kam von Wissenschaftlern und Medizinern. Unklar blieb nach der langen Nachtsitzung, wie einige der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder beschlossenen Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden sollen.

Merkel und die Länderchefs hatten vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen nach zähen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen vereinbart, dass der allgemeine Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden soll. Außerdem soll es von Gründonnerstag in der nächsten Woche bis einschließlich Ostermontag zusätzliche Einschränkungen geben.

AdUnit urban-intext2

In diesem „Oster-Lockdown“ wollen Bund und Länder den Gründonnerstag und den Karsamstag wie Sonn- und Feiertage behandeln. Das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben soll von Gründonnerstag bis Montag weitgehend ruhen. Nur wenige Ausnahmen für Lebensmitteleinkäufe werden möglich gemacht und Impf- und Testzentren sollen offen bleiben. „Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip: Wir bleiben zu Hause“, sagte Merkel nach den Beratungen mit den Länderchefs.

Die Details werden vom Bund noch ausgearbeitet. Anschließend müssen die Bundesländer alles in ihre Corona-Verordnungen übertragen. Die Regeln über Ostern könnten sich daher von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Grundsätzlich vorgesehen ist, dass es Verwandtenbesuche über die Feiertage nur im sehr kleinen Rahmen geben darf. Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen Ostern möglichst auf Online-Veranstaltungen setzen. Gruppenansammlungen im Freien sollen untersagt werden. Wo bereits Außengastronomie offen ist, muss sie für die fünf Tage bis Ostermontag geschlossen werden. Osterurlaub im Inland fällt nach dem Willen von Bund und Ländern aus. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sollen für Urlauber geschlossen bleiben, was in der d Tourismusbranche für Unmut sorgt. Urlaub auf Mallorca bleibt zwar weiter möglich. Bund und Länder appellieren aber an die Fluggesellschaften, keine zusätzlichen Flüge mehr für die Osterferien anzubieten. Zudem soll für alle Flüge aus dem Ausland nach Deutschland eine generelle Testpflicht vor Abflug eingeführt werden.

Mutation dominiert mittlerweile

AdUnit urban-intext3

Begründet wurden die Maßnahmen von der Bundesregierung und mehreren Ministerpräsidenten damit, dass sich Deutschland nun einer „neuen Pandemie“ befinde. „Die Mutation Großbritanniens hat die Mehrheit unter dem Virus übernommen. Das heißt, dass wir im Wesentlichen ein neues Virus haben, natürlich derselben Art, aber mit ganz anderen Eigenschaften, deutlich tödlicher, deutlich infektiöser, länger infektiöser“, sagte Merkel. „Die Lage ist ernst, und sie wird noch sehr viel ernster werden“, warnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München.

AdUnit urban-intext4

Scharfe Kritik übte die Opposition im Bundestag an den Bund-Länder-Beschlüssen. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sprach von „Willkür“ und „Kopflosigkeit“. FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner sagte, es sei lebensfremd, dass beispielsweise geimpfte Großeltern über Ostern nicht ihre Kinder und Enkel besuchen dürften. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte im Interview mit der „Welt“, die Beschlüsse seien ein Ergebnis des Versagens sowohl beim Impfen als auch beim Testen. Die Bundesregierung habe das Land „in die Sackgasse geführt“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. dpa