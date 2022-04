Wechsel bei den Feuerwehren

Lindenfels. Die Lindenfelser Feuerwehren haben einen neuen Stadtbrandinspektor: Michael Höbel wird künftig diese Funktion übernehmen. Der Wehrführer der Feuerwehr Lindenfels-Mitte hat sich in einer Abstimmung knapp gegen den bisherigen Amtsinhaber Jürgen Bitsch durchgesetzt. Stellvertretender Stadtbrandinspektor bleibt Stefan Schepula. Neuer Stadtjugendwart ist Christian Pfeifer. Er übernimmt das Amt von Tobias Pfeifer, der dafür nicht mehr kandidiert hatte.

Höbel kündigte an, seine ganze Kraft in das neue Amt zu stecken. Sein Vorgänger Bitsch will sich weiterhin aktiv bei der Feuerwehr einbringen. Er war 2011 zum Stellvertreter und 2016 zum Stadtbrandinspektor gewählt worden. red

